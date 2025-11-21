Con estos ingredientes podés preparar una sencilla ensalada de hortalizas

Cómo hacer una ensalada de hortalizas
Ensalada de hortalizas
- Plato: Entrada
- Para: Para 4 porciones
Ingredientes
- 2 cebollas chicas
- 2 tallos de apio
- 2 tomates perita
- 1 zanahoria grande
- 1 repollo chico
- 1 planta de lechuga
Elaboración paso a paso
- Cortar las cebollas en ruedas, sumergirlas por unos minutos en agua caliente y luego escurrir.
- Cortar el tomate en tiras, sin semillas, rallar la zanahoria y cortar en juliana el repollo y el apio.
- Colocar todo en la ensaladera y servir con un aderezo de crema de leche con el jugo de ½ limón, aceite, sal, pimienta y orégano.