Gastronomía

Con estos ingredientes podés preparar una sencilla ensalada de hortalizas

Receta fácil de ensalada de hortalizas para acompañar tus carnes magras de la semana.

Por ABC Color
21 de noviembre de 2025 - 08:02
Niña con hortalizas.
Niña con hortalizas.

Cómo hacer una ensalada de hortalizas

Ensalada de hortalizas

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 4 porciones

Ingredientes

  • 2 cebollas chicas
  • 2 tallos de apio
  • 2 tomates perita
  • 1 zanahoria grande
  • 1 repollo chico
  • 1 planta de lechuga

Elaboración paso a paso

  1. Cortar las cebollas en ruedas, sumergirlas por unos minutos en agua caliente y luego escurrir.
  2. Cortar el tomate en tiras, sin semillas, rallar la zanahoria y cortar en juliana el repollo y el apio.
  3. Colocar todo en la ensaladera y servir con un aderezo de crema de leche con el jugo de ½ limón, aceite, sal, pimienta y orégano.

