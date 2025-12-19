Gastronomía

Receta fácil de cupcake navideño de jengibre

Los cupcakes de jengibre tienen una combinación irresistible de sabor y especias. Esta es una opción ideal para estas fiestas.

19 de diciembre de 2025 - 11:48
Cupcake navideño de jengibre.
Cómo hacer cupcakes de jengibre

Cupcake navideño de jengibre

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de harina de trigo
  • 8 gramos de polvo de hornear
  • 2 gramos de sal
  • 5 gramos de jengibre en polvo
  • 3 gramos de canela en polvo
  • 1 gramo de nuez moscada en polvo
  • 100 gramos de azúcar moreno
  • 80 gramos de azúcar blanca
  • 2 unidades de huevo
  • 120 mililitros de leche
  • 100 mililitros de aceite vegetal
  • 5 mililitros de extracto de vainilla
  • 200 gramos de queso crema
  • 80 gramos de mantec sin sal a temperatura ambiente
  • 200 gramos de azúcar glas
  • 5 mililitros de jugo de limón
  • 12 unidades de cápsulas para cupcake
  • 12 unidades de decoraciones navideñas comestibles

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 grados centígrados.
  2. Colocar los pirotines para cupcake en una bandeja para muffins.
  3. Tamizar la harina de trigo, el polvo de hornear, la sal, el jengibre en polvo, la canela en polvo y la nuez moscada en polvo en un bol grande.
  4. Mezclar el azúcar moreno y el azúcar blanca con los ingredientes secos.
  5. Batir los huevos en un bol aparte junto con la leche, el aceite vegetal y el extracto de vainilla.
  6. Verter la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y mezclar hasta obtener una masa homogénea sin grumos.
  7. Repartir la masa en los pirotines para cupcake llenando hasta 2 tercios de su capacidad.
  8. Hornear los cupcakes durante 18 a 20 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  9. Retirar los cupcakes del horno y dejar enfriar en la bandeja durante 5 minutos.
  10. Transferir los cupcakes a una rejilla y dejar enfriar por completo.
  11. Batir el queso crema y la manteca sin sal en un bol hasta obtener una crema suave.
  12. Agregar el azúcar glas poco a poco y seguir batiendo hasta lograr una crema espesa y homogénea.
  13. Incorporar el jugo de limón y batir hasta integrar por completo.
  14. Colocar la crema en una manga pastelera con boquilla rizada.
  15. Decorar la superficie de cada cupcake frío con la crema de queso formando un copete.
  16. Colocar las decoraciones navideñas comestibles sobre la crema de cada cupcake.

