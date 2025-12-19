Receta fácil de cupcake navideño de jengibre

Cómo hacer cupcakes de jengibre
Lea más: Prepará esta receta de panforte, un delicioso postre italiano de Navidad
Cupcake navideño de jengibre
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de harina de trigo
- 8 gramos de polvo de hornear
- 2 gramos de sal
- 5 gramos de jengibre en polvo
- 3 gramos de canela en polvo
- 1 gramo de nuez moscada en polvo
- 100 gramos de azúcar moreno
- 80 gramos de azúcar blanca
- 2 unidades de huevo
- 120 mililitros de leche
- 100 mililitros de aceite vegetal
- 5 mililitros de extracto de vainilla
- 200 gramos de queso crema
- 80 gramos de mantec sin sal a temperatura ambiente
- 200 gramos de azúcar glas
- 5 mililitros de jugo de limón
- 12 unidades de cápsulas para cupcake
- 12 unidades de decoraciones navideñas comestibles
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados centígrados.
- Colocar los pirotines para cupcake en una bandeja para muffins.
- Tamizar la harina de trigo, el polvo de hornear, la sal, el jengibre en polvo, la canela en polvo y la nuez moscada en polvo en un bol grande.
- Mezclar el azúcar moreno y el azúcar blanca con los ingredientes secos.
- Batir los huevos en un bol aparte junto con la leche, el aceite vegetal y el extracto de vainilla.
- Verter la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y mezclar hasta obtener una masa homogénea sin grumos.
- Repartir la masa en los pirotines para cupcake llenando hasta 2 tercios de su capacidad.
- Hornear los cupcakes durante 18 a 20 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Retirar los cupcakes del horno y dejar enfriar en la bandeja durante 5 minutos.
- Transferir los cupcakes a una rejilla y dejar enfriar por completo.
- Batir el queso crema y la manteca sin sal en un bol hasta obtener una crema suave.
- Agregar el azúcar glas poco a poco y seguir batiendo hasta lograr una crema espesa y homogénea.
- Incorporar el jugo de limón y batir hasta integrar por completo.
- Colocar la crema en una manga pastelera con boquilla rizada.
- Decorar la superficie de cada cupcake frío con la crema de queso formando un copete.
- Colocar las decoraciones navideñas comestibles sobre la crema de cada cupcake.