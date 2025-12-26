Crema de tomate asado con croutons de pan viejo: receta fácil

Cómo hacer una crema de tomate asado
Lea más: Cómo reducir el desperdicio de comida: dos recetas con sobras o ingredientes a punto de caducar
Crema de tomate asado con croutons de pan viejo
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 800 gramos de tomate maduro
- 1 unidad de cebolla
- 3 unidades de diente de ajo
- 45 mililitros de aceite de oliva
- 500 mililitros de caldo de verduras
- 100 mililitros de nata para cocinar
- 4 unidades de rebanada de pan viejo
- 30 gramos de manteca
- 5 gramos de sal fina
- 2 gramos de pimienta negra molida
- 5 unidades de hoja de albahaca fresca
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Lavar los tomates, secarlos, cortarlos en cuartos y colocarlos en una bandeja de horno.
- Pelar la cebolla, cortarla en gajos y añadirla a la bandeja junto con los dientes de ajo enteros.
- Rociar las verduras con 30 mililitros de aceite de oliva, sazonar con 3 gramos de sal y 1 gramo de pimienta y mezclar.
- Hornear las verduras durante 30 minutos hasta que el tomate esté bien asado y ligeramente caramelizado.
- Transferir las verduras asadas a una olla, añadir el caldo de verduras y llevar a ebullición suave durante 10 minutos.
- Triturar el contenido de la olla con una batidora hasta obtener una crema fina y agregar la nata para cocinar, corrigiendo de sal y pimienta.
- Cortar las rebanadas de pan viejo en cubos pequeños.
- Calentar la manteca y 15 mililitros de aceite de oliva en una sartén y saltear los cubos de pan a fuego medio hasta que estén dorados y crujientes.
- Servir la crema de tomate en platos hondos, colocar los croutons de pan viejo por encima y decorar con las hojas de albahaca fresca.