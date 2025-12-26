Gastronomía

Crema de tomate asado con croutons de pan viejo: receta fácil

Esta es una forma práctica de aprovechar el pan viejo. Hacé una rica crema de tomates asados y disfrutá de una entrada fácil.

Por ABC Color
26 de diciembre de 2025 - 06:00
Crema de tomate asado con croutons de pan viejo.
Crema de tomate asado con croutons de pan viejo.Shutterstock

Cómo hacer una crema de tomate asado

Lea más: Cómo reducir el desperdicio de comida: dos recetas con sobras o ingredientes a punto de caducar

Crema de tomate asado con croutons de pan viejo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 800 gramos de tomate maduro
  • 1 unidad de cebolla
  • 3 unidades de diente de ajo
  • 45 mililitros de aceite de oliva
  • 500 mililitros de caldo de verduras
  • 100 mililitros de nata para cocinar
  • 4 unidades de rebanada de pan viejo
  • 30 gramos de manteca
  • 5 gramos de sal fina
  • 2 gramos de pimienta negra molida
  • 5 unidades de hoja de albahaca fresca

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Lavar los tomates, secarlos, cortarlos en cuartos y colocarlos en una bandeja de horno.
  3. Pelar la cebolla, cortarla en gajos y añadirla a la bandeja junto con los dientes de ajo enteros.
  4. Rociar las verduras con 30 mililitros de aceite de oliva, sazonar con 3 gramos de sal y 1 gramo de pimienta y mezclar.
  5. Hornear las verduras durante 30 minutos hasta que el tomate esté bien asado y ligeramente caramelizado.
  6. Transferir las verduras asadas a una olla, añadir el caldo de verduras y llevar a ebullición suave durante 10 minutos.
  7. Triturar el contenido de la olla con una batidora hasta obtener una crema fina y agregar la nata para cocinar, corrigiendo de sal y pimienta.
  8. Cortar las rebanadas de pan viejo en cubos pequeños.
  9. Calentar la manteca y 15 mililitros de aceite de oliva en una sartén y saltear los cubos de pan a fuego medio hasta que estén dorados y crujientes.
  10. Servir la crema de tomate en platos hondos, colocar los croutons de pan viejo por encima y decorar con las hojas de albahaca fresca.

Lea más: Delicias mediterráneas: aprendé a preparar una tarta de albahaca y queso con esta receta fácil