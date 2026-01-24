Tartas rápidas que podés improvisar con lo que tenés en el frutero

La base exprés: masa comprada y sartén

La clave para llegar a los 15 minutos está en no arrancar desde cero. Una masa de tarta comprada —hojaldrada o quebrada— resuelve el problema y permite improvisar.

Se puede hornear estirada directamente sobre una placa bien caliente o, si el calor del horno intimida en pleno enero, dorarla en una sartén antiadherente a fuego medio, pinchada con tenedor para que no levante demasiado.

Otra opción son las bases “rápidas”: galletitas trituradas con un poco de manteca derretida, apenas presionadas en un molde bajo y enfriadas unos minutos en la heladera mientras se preparan las frutas.

Mangos, bananas y mburucuyá: aliados del verano

El mango es ideal para tartas exprés: se corta en láminas o cubos y se usa crudo, apenas mezclado con jugo de limón y azúcar. La banana funciona como “relleno cremoso”: se pisa groseramente con un tenedor y se combina con un poco de crema, yogur espeso o queso crema endulzado.

El mburucuyá aporta acidez y perfume. Sus pulpas con semillas pueden volverse una salsa rápida: se calientan dos o tres minutos con azúcar hasta que espesen levemente. Esta mezcla, volcada sobre una base de banana o de crema batida, transforma una tarta simple en un postre veraniego sofisticado.

En los mercados también abundan duraznos, ciruelas, piñas y mamones: cualquiera de estas frutas, cortada fina y apenas salteada con azúcar y un toque de manteca, sirve para coronar una base ya lista.

Consejos para sobrevivir al calor

En verano conviene minimizar el uso del horno: un golpe fuerte de calor inicial (horno bien precalentado, pocos minutos) y dejar que la masa termine de llegar a punto con el calor residual.

Otra estrategia es servir las tartas a temperatura ambiente, con un contraste frío: una bocha de helado, yogur helado o crema recién salida de la heladera.

No hace falta brillo perfecto ni bordes prolijos: en la lógica de la tarta rústica, los dobleces irregulares y las frutas desbordadas hablan de temporada, de improvisación feliz y de aprovechar, sin culpa ni complicaciones, todo lo que el frutero tiene para ofrecer en pleno verano.