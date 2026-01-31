Crumble de guayaba y ron añejo: receta de aprovechamiento de frutas maduras con un toque caribeño

Cómo hacer un crumble de guayaba con ron
Crumble de guayaba
- Plato: Postre
- Receta: caribeña
Ingredientes
- 6 guayabas maduras
- 50 gramos de azúcar moreno
- 20 gramos de azúcar blanca
- 30 mililitros de ron añejo
- 1 limón
- 80 gramos de harina de trigo
- 60 gramos de manteca fría
- 60 gramos de avena en hojuelas
- 40 gramos de azúcar moreno
- 2 gramos de canela en polvo
- 1 gramo de sal
- 10 gramos de manteca para engrasar
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados.
- Engrasar con 10 gramos de manteca una fuente para horno de tamaño mediano.
- Lavar las 6 guayabas maduras y secarlas. Cortar las guayabas en cuartos, retirar las semillas si se desea y trocear la pulpa en cubos medianos.
- Colocar la guayaba troceada en un bol grande.
- Rallar la piel de 1 limón y exprimir su jugo.
- Añadir a la guayaba 50 gramos de azúcar moreno, 20 gramos de azúcar blanca, el jugo y la ralladura de limón y 30 mililitros de ron añejo. Mezclar suavemente hasta que la fruta quede bien impregnada.
- Verter la mezcla de guayaba en la fuente para horno y distribuirla en una capa uniforme.
- Colocar en otro bol 80 gramos de harina de trigo, 60 gramos de avena en hojuelas, 40 gramos de azúcar moreno, 2 gramos de canela en polvo y 1 gramo de sal. Mezclar los ingredientes secos hasta integrarlos.
- Cortar 60 gramos de manteca fría en cubos pequeños.
- Incorporar la manteca fría al bol de ingredientes secos y frotar con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa con pequeños grumos.
- Esparcir la mezcla de crumble sobre la guayaba en la fuente, cubriendo toda la superficie sin presionar demasiado.
- Hornear durante 30 minutos o hasta que la superficie esté dorada y la fruta burbujee en los bordes.
- Retirar del horno y dejar reposar durante 10 minutos antes de servir. Acompañar con helado.