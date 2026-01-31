Gastronomía

Crumble de guayaba y ron añejo: receta de aprovechamiento de frutas maduras con un toque caribeño

Receta de crumble de guayaba con ron, un postre ideal para acompañar con helado de vainilla. Disfrutá de un toque caribeño en tu próxima sobremesa.

Por ABC Color
31 de enero de 2026 - 06:00
Crumble de guayaba con ron.
Crumble de guayaba con ron.Shutterstock

Cómo hacer un crumble de guayaba con ron

Crumble de guayaba

  • Plato: Postre
  • Receta: caribeña

Ingredientes

  • 6 guayabas maduras
  • 50 gramos de azúcar moreno
  • 20 gramos de azúcar blanca
  • 30 mililitros de ron añejo
  • 1 limón
  • 80 gramos de harina de trigo
  • 60 gramos de manteca fría
  • 60 gramos de avena en hojuelas
  • 40 gramos de azúcar moreno
  • 2 gramos de canela en polvo
  • 1 gramo de sal
  • 10 gramos de manteca para engrasar

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 grados.
  2. Engrasar con 10 gramos de manteca una fuente para horno de tamaño mediano.
  3. Lavar las 6 guayabas maduras y secarlas. Cortar las guayabas en cuartos, retirar las semillas si se desea y trocear la pulpa en cubos medianos. 
  4. Colocar la guayaba troceada en un bol grande.
  5. Rallar la piel de 1 limón y exprimir su jugo.
  6. Añadir a la guayaba 50 gramos de azúcar moreno, 20 gramos de azúcar blanca, el jugo y la ralladura de limón y 30 mililitros de ron añejo. Mezclar suavemente hasta que la fruta quede bien impregnada.
  7. Verter la mezcla de guayaba en la fuente para horno y distribuirla en una capa uniforme.
  8. Colocar en otro bol 80 gramos de harina de trigo, 60 gramos de avena en hojuelas, 40 gramos de azúcar moreno, 2 gramos de canela en polvo y 1 gramo de sal. Mezclar los ingredientes secos hasta integrarlos.
  9. Cortar 60 gramos de manteca fría en cubos pequeños.
  10. Incorporar la manteca fría al bol de ingredientes secos y frotar con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa con pequeños grumos.
  11. Esparcir la mezcla de crumble sobre la guayaba en la fuente, cubriendo toda la superficie sin presionar demasiado.
  12. Hornear durante 30 minutos o hasta que la superficie esté dorada y la fruta burbujee en los bordes.
  13. Retirar del horno y dejar reposar durante 10 minutos antes de servir. Acompañar con helado.

