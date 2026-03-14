Gastronomía

Hacé una limonada con menta y jengibre para combatir el calor

Prepará esta receta sin alcohol para disfrutar en días calurosos. La exquisita mezcla de esta limonada con menta y jengibre te dará un respiro y frescura esta tarde.

Por ABC Color
17 de diciembre de 2021 - 15:25
Limonada con menta y jengibre.Shutterstock

Cómo hacer una limonada con menta y jengibre

(Para 4 personas)

Jugo de 3 limones

1 cucharada de menta picada

1 cucharada de jengibre rallado

4 cucharadas de agua o edulcorante

750 cc de agua fría

Hielo c/n

Cómo preparar una limonada con menta y jengibre

1. Licuar todos los ingredientes juntos durante 30 segundos.

2. Colar y servir bien frío con mucho hielo.

Por Chef Peter Stenger