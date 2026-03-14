Hacé una limonada con menta y jengibre para combatir el calor

Cómo hacer una limonada con menta y jengibre
(Para 4 personas)
Jugo de 3 limones
1 cucharada de menta picada
Lea más: Mojito tradicional cubano: una bebida para recibir al fin de semana
1 cucharada de jengibre rallado
4 cucharadas de agua o edulcorante
750 cc de agua fría
Hielo c/n
Lea más: Bellini frozen: un trago con champán con el que querrás brindar hoy mismo
Cómo preparar una limonada con menta y jengibre
1. Licuar todos los ingredientes juntos durante 30 segundos.
2. Colar y servir bien frío con mucho hielo.
Por Chef Peter Stenger