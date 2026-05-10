Receta libanesa: aprendé a hacer un delicioso pan de cúrcuma

Cómo hacer pan de cúrcuma
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Se le puede agregar semillas (de girasol, de amapola, de sésamo), hierbas secas o frescas (orégano, albahaca, salvia), o tomates secos picados.
Pan libanés de cúrcuma
- Receta: libanesa
Ingredientes
- 500 gramos de harina 000
- 250 gramos de agua tibia
- 20 gramos de levadura fresca
- 10 gramos de sal
- 25 gramos de leche en polvo
- 35 gramos de azúcar
- 75 gramos de manteca blanda
- 5 gramos de cúrcuma
Elaboración paso a paso
- En el procesador de alimentos, poner la harina, agua, levadura, sal, leche en polvo y azúcar. Amasar 5 minutos a baja velocidad y luego 10 minutos a alta velocidad. Cerca de 2 a 3 minutos del final, añadir la manteca en trozos y la cúrcuma.
- Formar un bollo, cubrir con un paño húmedo y dejar leudar durante una hora. A mitad del tiempo, perforar la masa hacia abajo (doblar por la mitad).
- Enharinar la superficie de trabajo, dividir la masa en 4 partes de igual peso y darles la forma de una pelota. Cubrir con un paño y dejar reposar 15 minutos.
- Aplanar suavemente la masa con la palma de la mano. Rodar para darle una forma ovalada o dar una nueva forma a su pan. Colocar la masa sobre la bandeja del horno y cubrir con un paño húmedo. Dejar reposar durante una hora hasta que duplique de nuevo su tamaño.
- Calentar el horno a 250 °C y hornear el pan introduciendo una lata con agua dentro del horno para que le dé humedad. A mitad de cocción (20 minutos), bajar la temperatura y cocinar unos 20 minutos más.