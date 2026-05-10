Gastronomía

Receta libanesa: aprendé a hacer un delicioso pan de cúrcuma

Receta de pan de cúrcuma, un bocado libanés que te va a encantar. Aprovechá las propiedades de la cúrcuma y disfrutá de un pan delicioso.

Por ABC Color
10 de abril de 2024 a la - 16:57
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Pan de cúrcuma.
Pan de cúrcuma.FotoCuisinette

Cómo hacer pan de cúrcuma

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Se le puede agregar semillas (de girasol, de amapola, de sésamo), hierbas secas o frescas (orégano, albahaca, salvia), o tomates secos picados.

Pan libanés de cúrcuma

  • Receta: libanesa

Ingredientes

  • 500 gramos de harina 000
  • 250 gramos de agua tibia
  • 20 gramos de levadura fresca
  • 10 gramos de sal
  • 25 gramos de leche en polvo
  • 35 gramos de azúcar
  • 75 gramos de manteca blanda
  • 5 gramos de cúrcuma

Elaboración paso a paso

  1. En el procesador de alimentos, poner la harina, agua, levadura, sal, leche en polvo y azúcar. Amasar 5 minutos a baja velocidad y luego 10 minutos a alta velocidad. Cerca de 2 a 3 minutos del final, añadir la manteca en trozos y la cúrcuma.
  2. Formar un bollo, cubrir con un paño húmedo y dejar leudar durante una hora. A mitad del tiempo, perforar la masa hacia abajo (doblar por la mitad).
  3. Enharinar la superficie de trabajo, dividir la masa en 4 partes de igual peso y darles la forma de una pelota. Cubrir con un paño y dejar reposar 15 minutos.
  4. Aplanar suavemente la masa con la palma de la mano. Rodar para darle una forma ovalada o dar una nueva forma a su pan. Colocar la masa sobre la bandeja del horno y cubrir con un paño húmedo. Dejar reposar durante una hora hasta que duplique de nuevo su tamaño.
  5. Calentar el horno a 250 °C y hornear el pan introduciendo una lata con agua dentro del horno para que le dé humedad. A mitad de cocción (20 minutos), bajar la temperatura y cocinar unos 20 minutos más.