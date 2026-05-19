El insólito origen del agua tónica que involucra la cura de una enfermedad

La clave era la quinina: un remedio tan eficaz como difícil de tragar

Durante siglos, la malaria fue una de las grandes amenazas en zonas tropicales. La solución más eficaz disponible en la era colonial llegó desde la corteza del árbol de la quina (Cinchona), originario de los Andes. De allí se extrae la quinina, un alcaloide que se convirtió en el estándar terapéutico mucho antes de la medicina moderna.

Pero su problema era evidente: su sabor extremadamente amargo complicaba la administración cotidiana, especialmente entre militares destinados en regiones donde la enfermedad era endémica.

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Del cuartel al “sifón”: cuando el laboratorio endulzó la cura

La transformación del remedio en bebida comenzó con la idea de diluir y hacer bebible la quinina. Con el avance de la carbonatación —el proceso para disolver dióxido de carbono en agua— surgió una salida práctica: mezclar quinina con agua azucarada y burbujas para mejorar el trago.

En el siglo XVIII, el suizo Johann Jakob Schweppe desarrolló un método para producir agua carbonatada de forma más controlada, un paso decisivo para que estas bebidas salieran del ámbito experimental y se convirtieran en producto comercial.

La tónica moderna se consolidó en el siglo XIX, ya como bebida embotellada y pensada para el consumo regular.

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El giro social: de antimalárico a brindis

La historia dio su giro más famoso en el Imperio Británico: oficiales en India mezclaban su ración de quinina con agua carbonatada y azúcar, y más tarde con ginebra, en parte para hacerla tolerable. Así nació un clásico: el gin tonic, que cambió para siempre el destino cultural de la tónica.

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Hoy, la cantidad de quinina en las tónicas comerciales es muy inferior a la de un tratamiento médico. Sin embargo, cada burbuja conserva un eco de aquel origen: una bebida que, antes de ser moda, fue una estrategia para sobrevivir.