El secreto del color: cómo lograr un hummus de zapallo y cúrcuma que será el rey de tus picadas

En muchas cocinas pasa lo mismo: la idea suena espectacular —hummus con zapallo y cúrcuma—, pero el resultado sale deslucido. O vira a un amarillo triste, o queda anaranjado opaco, o directamente se “corta” y pierde esa cremosidad que lo vuelve adictivo para una picada.

El secreto está en entender que el color no es un adorno: es un pigmento sensible. En el zapallo mandan los carotenoides (naranjas), y en la cúrcuma la curcumina (amarillo). Ambos se ven más brillantes cuando se “anclan” en grasa y cuando hay poca agua compitiendo en la mezcla.

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Por eso el truco principal no es “poner más cúrcuma”, sino concentrar el zapallo y activar la cúrcuma con materia grasa: zapallo bien seco (idealmente asado/horneado para evaporar agua y potenciar sabor) y cúrcuma mezclada primero con tahini o aceite. La grasa ayuda a dispersar los pigmentos y a que el color se vea más pleno y uniforme.

En qué orden poner los ingredientes para el hummus

El ácido (limón) realza sabor, pero si lo tirás de entrada y te pasás, podés “apagar” el perfil especiado y llevar el color a un tono más apagado. Mejor ajustar acidez al final, cuando ya viste el tono.

Errores frecuentes que arruinan el efecto

Usar zapallo hervido (se empapa y diluye)

Sumar cúrcuma “a ojo” hasta que amarga

Confiar en una licuadora tibia que oxida aromas

Intentar corregir un hummus aguado con más garbanzos, lo que lo vuelve pastoso y grisáceo.

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Consejos que se notan al instante

Escurrir y secar muy bien el zapallo antes de procesar; elegir tahini de buena calidad (más crema, menos sabor rancio); probar una pizca de comino para “ordenar” el perfume de la cúrcuma; y si querés brillo de mostrador, terminar con un hilo de aceite y una especia encima, no mezclada.

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Dato curioso: en el Levante, el hummus clásico es una crema de garbanzo austera; las versiones con vegetales asados son una adaptación moderna que funciona porque suma dulzor natural y color “instagrammable”. El zapallo, tan nuestro, juega a favor: aporta cuerpo y un naranja cálido que, con cúrcuma bien tratada, se vuelve puro oro.