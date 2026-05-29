Gastronomía

Receta de saganaki, el queso frito de Grecia que tenés que saber hacer

El saganaki, un queso griego frito, ha conquistado paladares alrededor del mundo. Prepararlo en casa es sencillo y rápido. Con solo unos pocos ingredientes, descubrí cómo este plato puede transformar tu próxima cena.

Por ABC Color
29 de mayo de 2026 a la - 13:00
Saganaki, queso frito de Grecia.
Saganaki, queso frito de Grecia.Shutterstock

Cómo hacer saganaki

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Saganaki

  • Plato: Entrada
  • Receta: griega

Ingredientes

  • 1 queso kefalotyri en rodaja de 2 centímetros (o queso pecorino romano, provolone firme, o manchego curado o semicurado)
  • 4 cucharadas de harina de trigo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 unidad de limón en gajos
  • 2 cucharadas de agua

Elaboración paso a paso

  1. Secar el queso con papel de cocina.
  2. Humedecer ligeramente el queso con el agua.
  3. Enharinar el queso por ambos lados y sacudir el exceso.
  4. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.
  5. Freír el queso 1 minuto por lado hasta dorar.
  6. Retirar el queso y escurrir sobre papel de cocina.
  7. Servir de inmediato y rociar con el limón.

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