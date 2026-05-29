Receta de saganaki, el queso frito de Grecia que tenés que saber hacer

Cómo hacer saganaki
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Saganaki
- Plato: Entrada
- Receta: griega
Ingredientes
- 1 queso kefalotyri en rodaja de 2 centímetros (o queso pecorino romano, provolone firme, o manchego curado o semicurado)
- 4 cucharadas de harina de trigo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 unidad de limón en gajos
- 2 cucharadas de agua
Elaboración paso a paso
- Secar el queso con papel de cocina.
- Humedecer ligeramente el queso con el agua.
- Enharinar el queso por ambos lados y sacudir el exceso.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.
- Freír el queso 1 minuto por lado hasta dorar.
- Retirar el queso y escurrir sobre papel de cocina.
- Servir de inmediato y rociar con el limón.