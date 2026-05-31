Clásicos con leche: tres recetas imperdibles para el Día Mundial de la Leche

Cómo hacer arroz con leche cremoso
Lea más: Drip cakes para mamá: tres tortas súper vistosas e instagrameables
Arroz con leche cremoso
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 taza de arroz
- 4 tazas de leche entera
- 1 taza de agua
- 1 taza de azúcar
- 1 unidad de rama de canela
- 1 tira de cáscara de limón
- 1 pizca de sal
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 cucharadas de leche condensada
Elaboración paso a paso
- Lavar el arroz hasta que el agua salga casi clara.
- Hervir el agua con la canela, la cáscara de limón y la sal.
- Agregar el arroz y cocinar a fuego medio-bajo hasta que el agua se absorba casi por completo, durante 10 minutos.
- Incorporar 3 tazas de leche y cocinar a fuego bajo, removiendo con frecuencia, durante 20 minutos.
- Añadir la taza restante de leche y continuar cocinando, removiendo, durante 15 minutos.
- Sumar el azúcar y cocinar durante 5 minutos, removiendo hasta disolver y espesar.
- Integrar la manteca, la vainilla y la leche condensada, y cocinar durante 2 minutos más.
- Retirar la canela y la cáscara de limón.
- Reposar durante 10 minutos antes de servir.