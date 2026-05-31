Gastronomía

Clásicos con leche: tres recetas imperdibles para el Día Mundial de la Leche

Cada 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche, y nos adelantamos para celebrar con tres recetas clásicas que contienen leche como uno de sus ingredientes principales.

Por ABC Color
31 de mayo de 2026 a la - 01:00
Leche.
Leche.Shutterstock

Cómo hacer arroz con leche cremoso

Arroz con leche.
Arroz con leche.

Lea más: Drip cakes para mamá: tres tortas súper vistosas e instagrameables

Arroz con leche cremoso

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 taza de arroz
  • 4 tazas de leche entera
  • 1 taza de agua
  • 1 taza de azúcar
  • 1 unidad de rama de canela
  • 1 tira de cáscara de limón
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 2 cucharadas de leche condensada

Elaboración paso a paso

  1. Lavar el arroz hasta que el agua salga casi clara.
  2. Hervir el agua con la canela, la cáscara de limón y la sal.
  3. Agregar el arroz y cocinar a fuego medio-bajo hasta que el agua se absorba casi por completo, durante 10 minutos.
  4. Incorporar 3 tazas de leche y cocinar a fuego bajo, removiendo con frecuencia, durante 20 minutos.
  5. Añadir la taza restante de leche y continuar cocinando, removiendo, durante 15 minutos.
  6. Sumar el azúcar y cocinar durante 5 minutos, removiendo hasta disolver y espesar.
  7. Integrar la manteca, la vainilla y la leche condensada, y cocinar durante 2 minutos más.
  8. Retirar la canela y la cáscara de limón.
  9. Reposar durante 10 minutos antes de servir.

Cómo hacer dulce de leche casero

Dulce de leche.
Dulce de leche.

Lea más: Día Internacional del Dulce de Leche: ocasión ideal para hacer dulce de leche casero

Dulce de leche casero

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera
  • 1 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la leche, el azúcar, el bicarbonato de sodio y la sal en una olla amplia de fondo grueso.
  2. Calentar a fuego medio y remover hasta disolver por completo el azúcar.
  3. Llevar a hervor suave y bajar el fuego al mínimo en cuanto comience a burbujear.
  4. Cocinar sin tapar durante 1.5 a 2 horas, removiendo cada 5 a 10 minutos y más seguido al final.
  5. Raspar los bordes y el fondo de la olla en cada removida para evitar que se pegue o se formen grumos.
  6. Retirar del fuego cuando tome color caramelo y textura espesa que cubra la cuchara.
  7. Añadir la vainilla y mezclar hasta integrar.
  8. Enfriar 20 minutos y transferir a un frasco limpio.
  9. Refrigerar 4 horas antes de usar.

Cómo hacer una torta tres leches

Torta tres leches.
Torta tres leches.

Torta tres leches

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 5 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1/3 taza de leche
  • 1 unidad de leche condensada
  • 1 unidad de leche evaporada
  • 1 taza de crema para batir
  • 2 tazas de crema para batir fría
  • 2 cucharadas de azúcar glass
  • 1/2 cucharadita de canela molida

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Engrasar un molde rectangular y forrar la base con papel para hornear.
  3. Separar las claras de las yemas.
  4. Batir las claras hasta formar picos firmes.
  5. Agregar el azúcar en forma gradual a las claras y batir hasta obtener un merengue brillante.
  6. Incorporar las yemas 1 a 1 y añadir la vainilla.
  7. Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal.
  8. Integrar la mezcla de harina a la mezcla de huevo con movimientos envolventes.
  9. Añadir 1/3 taza de leche y mezclar de forma envolvente hasta homogeneizar.
  10. Verter la mezcla en el molde y hornear de 25 a 35 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  11. Enfriar el bizcochuelo 10 minutos, desmoldar y dejar enfriar por completo.
  12. Pinchar la superficie del bizcochuelo con un tenedor en toda el área.
  13. Mezclar la leche condensada, la leche evaporada y 1 taza de crema para batir.
  14. Verter la mezcla de tres leches sobre el bizcochuelo poco a poco hasta que se absorba.
  15. Refrigerar 4 horas o toda la noche.
  16. Batir 2 tazas de crema para batir fría con el azúcar glass hasta formar picos suaves a firmes.
  17. Cubrir la torta con la crema batida y espolvorear la canela.