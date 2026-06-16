Receta de brownie de batata: postre fit que engaña a cualquier paladar

Cómo hacer brownies de batata
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Brownies de batata
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 taza y media de puré de batata cocida
- 2 huevos
- media taza de crema de almendras o manteca de maní
- 1/4 de taza de miel de abejas
- media taza de cacao en polvo sin azúcar
- 1/4 de taza de harina de avena
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1/4 de taza de chips de chocolate negro
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Forrar un molde de 20 x 20 centímetros con papel de horno.
- Triturar el puré de batata con la crema de almendra y la miel hasta obtener una mezcla lisa.
- Añadir los huevos y la vainilla y mezclar hasta integrar.
- Incorporar el cacao, la harina de avena, el polvo de hornear y la sal y mezclar hasta que no queden grumos.
- Agregar los chips de chocolate y mezclar suavemente.
- Verter la masa en el molde y alisar la superficie.
- Hornear durante 22 a 28 minutos.
- Enfriar por completo antes de desmoldar y cortar.