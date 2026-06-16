Gastronomía

Receta de brownie de batata: postre fit que engaña a cualquier paladar

Los brownies de batata están revolucionando el universo de postres saludables. Descubrí cómo transformar la batata en un dulce nutritivo que conquista paladares sin sacrificar el sabor.

Por ABC Color
16 de junio de 2026 a la - 06:00
Brownie.
Brownie.Shutterstock

Cómo hacer brownies de batata

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Brownies de batata

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 taza y media de puré de batata cocida
  • 2 huevos
  • media taza de crema de almendras o manteca de maní
  • 1/4 de taza de miel de abejas
  • media taza de cacao en polvo sin azúcar
  • 1/4 de taza de harina de avena
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1/4 de taza de chips de chocolate negro

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Forrar un molde de 20 x 20 centímetros con papel de horno.
  3. Triturar el puré de batata con la crema de almendra y la miel hasta obtener una mezcla lisa.
  4. Añadir los huevos y la vainilla y mezclar hasta integrar.
  5. Incorporar el cacao, la harina de avena, el polvo de hornear y la sal y mezclar hasta que no queden grumos.
  6. Agregar los chips de chocolate y mezclar suavemente.
  7. Verter la masa en el molde y alisar la superficie.
  8. Hornear durante 22 a 28 minutos.
  9. Enfriar por completo antes de desmoldar y cortar.

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