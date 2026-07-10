Gastronomía

Día de la Piña Colada: la historia del cóctel tropical más famoso del mundo y su receta original

Cada 10 de julio se celebra el Día de la Piña Colada, una fecha popularizada por calendarios gastronómicos en Estados Unidos. Más que una efeméride “oficial”, funciona como excusa perfecta para homenajear a un trago que se volvió sinónimo de verano, playa y Caribe.

Por ABC Color
10 de julio de 2026 a la - 11:00
Piña colada, imagen ilustrativa.
Piña colada, imagen ilustrativa.Enrique Yocoyani Aguilar Licona

El origen: Puerto Rico y una disputa con varias versiones

La piña colada nació en Puerto Rico, aunque su autoría exacta sigue en debate. La versión más difundida señala al barman Ramón “Monchito” Marrero, quien en 1954 habría creado la mezcla en el hotel Caribe Hilton de San Juan tras meses de pruebas para lograr un cóctel tropical equilibrado y estable. Otra historia atribuye la receta al también bartender Ricardo García, del mismo hotel, en ese mismo año.

Piña colada, imagen ilustrativa.
Piña colada, imagen ilustrativa.

Existe una tercera reclamación: el restaurante Barrachina sostiene que el español Ramón Portas Mingot la preparó allí en 1963. Más allá de la controversia, el vínculo con la isla es indiscutible: en 1978 el gobierno de Puerto Rico declaró a la piña colada bebida oficial del territorio, consolidando su lugar en la cultura local.

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Qué lleva una piña colada

En su forma clásica, combina ron, crema de coco y jugo de piña, más hielo.

Piña colada, imagen ilustrativa.
Piña colada, imagen ilustrativa.

Su nombre alude a la “piña colada”, es decir, piña filtrada/colada.

Cuál es la receta original de la piña colada

Piña colada

  • Plato: Trago
  • Receta: puertorriqueña
  • Para: Para 1 vaso

Ingredientes

  • 60 mililitros (2 oz) de ron blanco
  • 45 mililitros (1 1/2 oz) de crema de coco
  • 45 mililitros (1 1/2 oz) de jugo de piña
  • 1 taza de hielo

Elaboración paso a paso

  1. Licuar todo hasta lograr una textura cremosa.
  2. Decorar con rodaja de piña y cereza.
  3. Servir bien frío. 

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Versión sin alcohol (virgin piña colada)

Se prepara igual, pero sin ron: reemplazarlo por más jugo de piña (o un chorrito de agua de coco). El resultado mantiene el perfil tropical y la textura, ideal para quienes evitan el alcohol sin resignar el espíritu del cóctel.