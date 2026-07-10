Día de la Piña Colada: la historia del cóctel tropical más famoso del mundo y su receta original

Cada 10 de julio se celebra el Día de la Piña Colada, una fecha popularizada por calendarios gastronómicos en Estados Unidos. Más que una efeméride “oficial”, funciona como excusa perfecta para homenajear a un trago que se volvió sinónimo de verano, playa y Caribe.