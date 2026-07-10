Día de la Piña Colada: la historia del cóctel tropical más famoso del mundo y su receta original

El origen: Puerto Rico y una disputa con varias versiones
La piña colada nació en Puerto Rico, aunque su autoría exacta sigue en debate. La versión más difundida señala al barman Ramón “Monchito” Marrero, quien en 1954 habría creado la mezcla en el hotel Caribe Hilton de San Juan tras meses de pruebas para lograr un cóctel tropical equilibrado y estable. Otra historia atribuye la receta al también bartender Ricardo García, del mismo hotel, en ese mismo año.
Existe una tercera reclamación: el restaurante Barrachina sostiene que el español Ramón Portas Mingot la preparó allí en 1963. Más allá de la controversia, el vínculo con la isla es indiscutible: en 1978 el gobierno de Puerto Rico declaró a la piña colada bebida oficial del territorio, consolidando su lugar en la cultura local.
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Qué lleva una piña colada
En su forma clásica, combina ron, crema de coco y jugo de piña, más hielo.
Su nombre alude a la “piña colada”, es decir, piña filtrada/colada.
Cuál es la receta original de la piña colada
Piña colada
- Plato: Trago
- Receta: puertorriqueña
- Para: Para 1 vaso
Ingredientes
- 60 mililitros (2 oz) de ron blanco
- 45 mililitros (1 1/2 oz) de crema de coco
- 45 mililitros (1 1/2 oz) de jugo de piña
- 1 taza de hielo
Elaboración paso a paso
- Licuar todo hasta lograr una textura cremosa.
- Decorar con rodaja de piña y cereza.
- Servir bien frío.