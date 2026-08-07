Descubrí cómo preparar el auténtico cachopo asturiano en casa

Cómo hacer cachopo de Asturias
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Cachopo
- Plato: Plato principal
- Receta: española
Ingredientes
- 2 filetes de ternera grandes
- 4 lonchas de jamón serrano
- 4 lonchas de queso
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 taza de harina de trigo
- 2 huevos
- 2 tazas de pan rallado
- 2 tazas de aceite de oliva suave
Elaboración paso a paso
- Salpimentar los filetes de ternera por ambos lados.
- Colocar 2 lonchas de jamón serrano y 2 lonchas de queso sobre 1 filete.
- Cubrir con el otro filete y presionar los bordes para sellar.
- Rebozar el conjunto pasándolo por la harina, luego por el huevo batido y después por el pan rallado.
- Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto.
- Freír el cachopo 3 a 5 minutos por cada lado hasta dorar y fundir el queso.
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente 2 minutos antes de servir.