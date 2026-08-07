Gastronomía

Descubrí cómo preparar el auténtico cachopo asturiano en casa

El cachopo asturiano, un plato emblemático, combina filetes de ternera rellenos de queso y jamón. Descubrí cómo preparar esta deliciosa receta, ideal para sorprender en reuniones familiares o celebraciones, en solo unos simples pasos.

Por ABC Color
07 de agosto de 2026 a la - 11:30
Cachopo asturiano.
Cachopo asturiano.Studioimagen73

Cómo hacer cachopo de Asturias

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Cachopo

  • Plato: Plato principal
  • Receta: española

Ingredientes

  • 2 filetes de ternera grandes
  • 4 lonchas de jamón serrano
  • 4 lonchas de queso
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 taza de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 2 tazas de pan rallado
  • 2 tazas de aceite de oliva suave

Elaboración paso a paso

  1. Salpimentar los filetes de ternera por ambos lados.
  2. Colocar 2 lonchas de jamón serrano y 2 lonchas de queso sobre 1 filete.
  3. Cubrir con el otro filete y presionar los bordes para sellar.
  4. Rebozar el conjunto pasándolo por la harina, luego por el huevo batido y después por el pan rallado.
  5. Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto.
  6. Freír el cachopo 3 a 5 minutos por cada lado hasta dorar y fundir el queso.
  7. Retirar y escurrir sobre papel absorbente 2 minutos antes de servir.

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