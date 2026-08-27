Gastronomía

Preparate para impresionar con un delicioso cerdo agridulce

El cerdo agridulce, un clásico de la cocina asiática, combina sabores dulces y salados que te van a encantar. Este plato nutritivo, ideal para reuniones familiares, se puede preparar en pocos 30 minutos. Aquí, una receta fácil y rápida para disfrutar en casa.

Por ABC Color
27 de agosto de 2026 a la - 13:00
Cerdo agridulce.
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Cómo hacer cerdo agridulce

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Cerdo agridulce

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 500 gramos de lomo de cerdo en cubos
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 huevo
  • 6 cucharadas de maicena
  • 6 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 cebolla en trozos
  • 1 locote rojo en trozos
  • 1 locote verde en trozos
  • 1 taza de piña en cubos
  • 8 cucharadas de kétchup
  • 6 cucharadas de vinagre de arroz
  • 6 cucharadas de azúcar
  • 4 cucharadas de salsa de soja
  • 8 cucharadas de jugo de piña
  • 2 cucharadas de maicena
  • 6 cucharadas de agua
  • 2 dientes de ajo picado
  • 1 cucharadita de jengibre rallado

Elaboración paso a paso

  1. Sazonar el cerdo con la sal y la pimienta.
  2. Batir el huevo en un bol.
  3. Mezclar 6 cucharadas de maicena con el cerdo hasta cubrirlo de forma uniforme.
  4. Pasar el cerdo por el huevo batido y volver a cubrirlo ligeramente con la maicena adherida.
  5. Calentar 6 cucharadas de aceite vegetal en una sartén amplia a fuego medio-alto.
  6. Freír el cerdo en tandas durante 6 a 8 minutos hasta dorarlo y cocinarlo por completo.
  7. Retirar el cerdo y reservarlo sobre papel absorbente.
  8. Saltear la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde en la misma sartén durante 3 a 4 minutos.
  9. Añadir el ajo y el jengibre y cocinar 30 segundos.
  10. Mezclar el kétchup, el vinagre de arroz, el azúcar, la salsa de soja y el jugo de piña en un recipiente.
  11. Verter la mezcla de salsa en la sartén y llevar a ebullición suave.
  12. Disolver 2 cucharadas de maicena en 6 cucharadas de agua y añadirlo a la salsa.
  13. Cocinar la salsa durante 1 a 2 minutos hasta espesar.
  14. Incorporar el cerdo y la piña y mezclar durante 1 minuto para cubrir todo con la salsa.
  15. Servir de inmediato.