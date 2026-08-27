Preparate para impresionar con un delicioso cerdo agridulce

Cómo hacer cerdo agridulce
Lea más: Rinderrouladen: receta simple para disfrutar de esta delicia alemana en casa
Cerdo agridulce
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 500 gramos de lomo de cerdo en cubos
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 huevo
- 6 cucharadas de maicena
- 6 cucharadas de aceite vegetal
- 1 cebolla en trozos
- 1 locote rojo en trozos
- 1 locote verde en trozos
- 1 taza de piña en cubos
- 8 cucharadas de kétchup
- 6 cucharadas de vinagre de arroz
- 6 cucharadas de azúcar
- 4 cucharadas de salsa de soja
- 8 cucharadas de jugo de piña
- 2 cucharadas de maicena
- 6 cucharadas de agua
- 2 dientes de ajo picado
- 1 cucharadita de jengibre rallado
Elaboración paso a paso
- Sazonar el cerdo con la sal y la pimienta.
- Batir el huevo en un bol.
- Mezclar 6 cucharadas de maicena con el cerdo hasta cubrirlo de forma uniforme.
- Pasar el cerdo por el huevo batido y volver a cubrirlo ligeramente con la maicena adherida.
- Calentar 6 cucharadas de aceite vegetal en una sartén amplia a fuego medio-alto.
- Freír el cerdo en tandas durante 6 a 8 minutos hasta dorarlo y cocinarlo por completo.
- Retirar el cerdo y reservarlo sobre papel absorbente.
- Saltear la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde en la misma sartén durante 3 a 4 minutos.
- Añadir el ajo y el jengibre y cocinar 30 segundos.
- Mezclar el kétchup, el vinagre de arroz, el azúcar, la salsa de soja y el jugo de piña en un recipiente.
- Verter la mezcla de salsa en la sartén y llevar a ebullición suave.
- Disolver 2 cucharadas de maicena en 6 cucharadas de agua y añadirlo a la salsa.
- Cocinar la salsa durante 1 a 2 minutos hasta espesar.
- Incorporar el cerdo y la piña y mezclar durante 1 minuto para cubrir todo con la salsa.
- Servir de inmediato.