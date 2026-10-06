Filetes rusos, torta de carne o Salisbury steak: la receta ideal

Cómo hacer filetes rusos, torta de carne o Salisbury steak
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Filetes rusos
- Para: para 4 personas
Ingredientes
- ½ kilogramo de carne molida de lomito
- 1 diente de ajo
- 2 ramas de perejil
- Sal y pimienta
- 1 huevo
- 1 rebanada de pan duro
- 2 cucharadas de leche
Elaboración paso a paso
- En un bol, mezclar la carne molida con el huevo y el pan remojado en la leche. Salpimentar.
- Añadir el majado de ajo y perejil molido y trabajar el conjunto con un tenedor para repartir uniformemente los ingredientes.
- Reservar tapado en la heladera para que la carne adquiera el sabor de los ingredientes.
- Hacer bolas con la masa resultante y aplastarlas para formar un filete muy plano.
- Se pueden fritar en aceite de oliva muy caliente o grillar a la brasa al gusto.
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