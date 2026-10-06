Gastronomía

Filetes rusos, torta de carne o Salisbury steak: la receta ideal

No te podés perder esta receta fácil de filetes rusos, torta de carne o Salisbury steak, como la quieras llamar. Muy parecidas a las hamburguesas, estos filetes te dejarán encantado.

Por ABC Color
28 de agosto de 2022 a la - 17:23
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Filetes rusos.
Filetes rusos.Shutterstock

Cómo hacer filetes rusos, torta de carne o Salisbury steak

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Filetes rusos

  • Para: para 4 personas

Ingredientes

  • ½ kilogramo de carne molida de lomito
  • 1 diente de ajo
  • 2 ramas de perejil
  • Sal y pimienta
  • 1 huevo
  • 1 rebanada de pan duro
  • 2 cucharadas de leche

Elaboración paso a paso

  1. En un bol, mezclar la carne molida con el huevo y el pan remojado en la leche. Salpimentar.
  2. Añadir el majado de ajo y perejil molido y trabajar el conjunto con un tenedor para repartir uniformemente los ingredientes.
  3. Reservar tapado en la heladera para que la carne adquiera el sabor de los ingredientes.
  4. Hacer bolas con la masa resultante y aplastarlas para formar un filete muy plano.
  5. Se pueden fritar en aceite de oliva muy caliente o grillar a la brasa al gusto.

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