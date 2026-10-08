Día Mundial del Huevo: prepará huevo frito con la técnica de Ferran Adrià

Cómo hacer un huevo frito al estilo Ferrián Adriá
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“El lujo es lo que te apetece en cada momento. Pero creo que, aunque sea un tópico, el huevo frito es la receta perfecta. Barato, fácil y una auténtica obra de arte. Es el ravioli líquido soñado”, dice Ferrán Adriá en su libro 70 recetas muy personales.
Huevo frto
Ingredientes
- 1 huevo
Elaboración paso a paso
1. Separar la clara de la yema en un bol.