Gastronomía

Día Mundial del Huevo: prepará huevo frito con la técnica de Ferran Adrià

Cada segundo viernes de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, y por eso te traemos una joya: una receta de huevo frito con consejos del famoso chef español Ferrián Adriá.

Por ABC Color
02 de diciembre de 2022 a la - 15:10
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Huevos fritos.
Huevos fritos.Shutterstock

Cómo hacer un huevo frito al estilo Ferrián Adriá

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“El lujo es lo que te apetece en cada momento. Pero creo que, aunque sea un tópico, el huevo frito es la receta perfecta. Barato, fácil y una auténtica obra de arte. Es el ravioli líquido soñado”, dice Ferrán Adriá en su libro 70 recetas muy personales.

Huevo frto

Ingredientes

  • 1 huevo

Elaboración paso a paso

1. Separar la clara de la yema en un bol.

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