Tarta de brócoli y champiñones: una receta rica y baja en calorías

Cómo hacer una tarta de brócoli y champiñones
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Si no conseguís champiñones frescos podés usar los de lata o reemplazar por palmitos.
Tarta de brócoli y champiñones
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 masa para tarta
- 500 gramos de brócoli
- 250 gramos de champiñones
- 1 diente de ajo
- 30 gramos de margarina
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 2 huevos
- 250 mililitros de leche descremada
- 2 cucharadas de almidón de maíz
- 150 gramos de queso fresco diet
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Dividir el brócoli en flores y cocinarlos en agua hirviendo hasta que estén al dente. También se pueden cocinar al vapor o en el horno microondas.
- Cortar los champiñones en láminas y saltear junto con el diente de ajo, aceite y margarina. Si utiliza champiñones de lata, omita este paso.
- Forrar una tartera con la masa y colocar en la base las flores de brócoli, luego los champiñones.
- Mezclar los huevos con la leche y el almidón, salpimentar a gusto. Incorporar el queso rallado o picado en daditos y volcar esta preparación en la tartera.
- Cubrir la tarta con masa o formitas de masa (círculos, flores, etcétera). Pintar con huevo batido y llevar al horno por 30 minutos o hasta que se dore.