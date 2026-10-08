Gastronomía

Tarta de brócoli y champiñones: una receta rica y baja en calorías

Receta liviana de tarta de brócoli y champiñones con solo 110 kilocalorías por porción. ¿Qué esperás para probarla?

Por ABC Color
22 de octubre de 2024 a la - 16:11
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Tarta de brócoli y champiñones.
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Cómo hacer una tarta de brócoli y champiñones

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Si no conseguís champiñones frescos podés usar los de lata o reemplazar por palmitos.

Tarta de brócoli y champiñones

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 masa para tarta
  • 500 gramos de brócoli
  • 250 gramos de champiñones
  • 1 diente de ajo
  • 30 gramos de margarina
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 2 huevos
  • 250 mililitros de leche descremada
  • 2 cucharadas de almidón de maíz
  • 150 gramos de queso fresco diet
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Dividir el brócoli en flores y cocinarlos en agua hirviendo hasta que estén al dente. También se pueden cocinar al vapor o en el horno microondas.
  2. Cortar los champiñones en láminas y saltear junto con el diente de ajo, aceite y margarina. Si utiliza champiñones de lata, omita este paso.
  3. Forrar una tartera con la masa y colocar en la base las flores de brócoli, luego los champiñones.
  4. Mezclar los huevos con la leche y el almidón, salpimentar a gusto. Incorporar el queso rallado o picado en daditos y volcar esta preparación en la tartera.
  5. Cubrir la tarta con masa o formitas de masa (círculos, flores, etcétera). Pintar con huevo batido y llevar al horno por 30 minutos o hasta que se dore.