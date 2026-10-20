Día Internacional del Chef: las habilidades que necesita un chef en la gastronomía actual

El Día Internacional del Chef se celebra cada 20 de octubre, una fecha impulsada en 2004 por la Asociación Mundial de Sociedades de Chefs (Worldchefs). La conmemoración busca reconocer el aporte de estos profesionales a la cultura alimentaria, promover la formación gastronómica y acercar a niños y jóvenes a una alimentación saludable.

Más allá de las técnicas de cocina

La imagen del chef concentrado únicamente en crear platos quedó atrás. En una industria atravesada por cambios en los hábitos de consumo, el alza de los costos y la demanda de prácticas más responsables, el perfil profesional requiere conocimientos que van mucho más allá de las técnicas de cocina.

La formación culinaria sigue siendo la base: dominar cocciones, productos, sabores, higiene y planificación de menús es indispensable. Sin embargo, los restaurantes, hoteles, servicios de catering y emprendimientos gastronómicos necesitan chefs capaces de gestionar una operación completa.

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Control de costos y rentabilidad

Uno de los desafíos centrales es el control de costos. Calcular el precio de un plato, administrar inventarios, reducir mermas y negociar con proveedores son tareas decisivas para la viabilidad de un negocio.

La creatividad debe convivir, por tanto, con la capacidad de tomar decisiones rentables sin resignar calidad.

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Seguridad alimentaria: una responsabilidad cotidiana

La seguridad alimentaria también ocupa un lugar prioritario. El manejo correcto de temperaturas, la prevención de contaminación cruzada, la trazabilidad de los ingredientes y el cumplimiento de normas sanitarias son responsabilidades cotidianas que protegen tanto a los clientes como a los equipos de trabajo.

Liderazgo y trabajo en equipo

A ello se suman habilidades de comunicación y liderazgo. Una cocina profesional funciona bajo presión y con procesos coordinados, por lo que el chef debe organizar turnos, transmitir instrucciones con claridad, formar al personal y construir ambientes laborales respetuosos.

El liderazgo autoritario, históricamente asociado a algunas cocinas, pierde espacio frente a modelos colaborativos.

Sostenibilidad: aprovechar mejor los alimentos

La sostenibilidad es otra tendencia que redefine la profesión.

El aprovechamiento integral de los alimentos, la compra de productos locales y de temporada, la reducción de plásticos y el manejo responsable de residuos son prácticas cada vez más valoradas por consumidores y empresas.

Tecnología al servicio de la gastronomía

La tecnología también transformó el oficio. Sistemas de gestión de stock, plataformas de pedidos, reservas digitales, análisis de ventas y equipos de cocción de precisión forman parte de las herramientas disponibles. Conocerlas permite mejorar la eficiencia y adaptarse a nuevos canales de comercialización.

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El perfil del chef actual

En este contexto, el chef actual es cocinero, gestor y líder. Su formación ya no se limita a reproducir recetas: demanda una comprensión amplia del negocio gastronómico, sensibilidad ante las nuevas demandas sociales y capacidad de innovar en una actividad donde el sabor sigue siendo esencial, pero no es lo único que importa.