ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
G. 5.980
Dólar Compra
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Gastronomía

Paella valenciana: cómo preparar la tradicional receta con conejo

Receta de la tradicional paella de conejo, típica de Valencia. Si te gustan este tipo de carnes esta es tu oportunidad de lucirte en la cocina. Seguí este 20 de septiembre celebrando el Día Mundial de la Paella.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2022 - 17:14
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Paella valenciana.
Paella valenciana.Shutterstock

Cómo hacer paella de conejo

Lea más: ¿Ganas de cocina española? Seguí esta receta de mejillones tigre

Paella de conejo

  • Receta: Española
  • Para: Para 6 personas

Ingredientes

  • 1 conejo
  • 200 gramos de cebolla
  • 1 litro de vino blanco
  • 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva
  • 100 gramos de morrones
  • 3 dientes de ajo
  • Sal, pimienta y tomillo

Para el arroz

  • 100 centímetros cúbicosde aceite de oliva
  • 100 gramos de cebollas picadas
  • 1 diente de ajo
  • Caldo o fondo, cant. nec.
  • 1 hoja de laurel
  • 400 gramos de arroz
  • 1 cebolla roja
  • 50 gramos de morrones
  • 1 cucharadita de azafrán
  • 300 gramos de arvejas congeladas

Elaboración paso a paso

  1. En una paella saltear el conejo ya trozado en pequeñas piezas.
  2. Integrar la cebolla y el ajo picados y condimentar a gusto.
  3. Agregar los morrones picados y el vino. Cocinar hasta tiernizar las piezas y evaporar el vino. En caso de que no se ablande, agregar de a poco caldo de ave caliente.
  4. Aparte, en otra paella, colocar aceite, ajo, cebolla, morrones, laurel, azafrán y el arroz. Cocinar a medio punto.
  5. Integrar muy bien la paella de conejo a la preparación de arroz. Agregar de a poco el caldo bien caliente y las arvejas. Cocinar hasta que todos los ingredientes estén a punto.
  6. Apagar el fuego, perfumar con tomillo fresco. Esperar dos minutos y servir.

 

Lea más: Una mesa a la española

Te puede interesar

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Política
¿Por qué Alliana barrió la cúpula militar? Esto explica el ministro de Defensa
Ver más