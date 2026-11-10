Paella valenciana: cómo preparar la tradicional receta con conejo

Cómo hacer paella de conejo
Lea más: ¿Ganas de cocina española? Seguí esta receta de mejillones tigre
Paella de conejo
- Receta: Española
- Para: Para 6 personas
Ingredientes
- 1 conejo
- 200 gramos de cebolla
- 1 litro de vino blanco
- 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva
- 100 gramos de morrones
- 3 dientes de ajo
- Sal, pimienta y tomillo
Para el arroz
- 100 centímetros cúbicosde aceite de oliva
- 100 gramos de cebollas picadas
- 1 diente de ajo
- Caldo o fondo, cant. nec.
- 1 hoja de laurel
- 400 gramos de arroz
- 1 cebolla roja
- 50 gramos de morrones
- 1 cucharadita de azafrán
- 300 gramos de arvejas congeladas
Elaboración paso a paso
- En una paella saltear el conejo ya trozado en pequeñas piezas.
- Integrar la cebolla y el ajo picados y condimentar a gusto.
- Agregar los morrones picados y el vino. Cocinar hasta tiernizar las piezas y evaporar el vino. En caso de que no se ablande, agregar de a poco caldo de ave caliente.
- Aparte, en otra paella, colocar aceite, ajo, cebolla, morrones, laurel, azafrán y el arroz. Cocinar a medio punto.
- Integrar muy bien la paella de conejo a la preparación de arroz. Agregar de a poco el caldo bien caliente y las arvejas. Cocinar hasta que todos los ingredientes estén a punto.
- Apagar el fuego, perfumar con tomillo fresco. Esperar dos minutos y servir.
Lea más: Una mesa a la española