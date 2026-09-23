Esto dice el último parte médico de Mirtha Legrand

De acuerdo con la información firmada por el doctor Enrique Echagüe, “Mirtha Legrand permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.

Asimismo, la familia de la conductora y los profesionales que la asisten agradecieron las numerosas muestras de afecto y los mensajes de apoyo recibidos en los últimos días. El comunicado señala además que, salvo cambios en el cuadro clínico, el próximo viernes se emitirá una nueva actualización sobre su estado de salud.

Mirtha había ingresado por primera vez al Sanatorio Mater Dei el lunes 7 de septiembre por un cuadro de bronquitis. Tras permanecer internada durante siete días, recibió el alta médica el domingo 13 por la noche y regresó a su casa de Barrio Parque para continuar con su recuperación.

Sin embargo, el viernes 18 de septiembre a la tarde debió regresar al sanatorio para realizarse nuevos estudios y continuar bajo supervisión médica. Tras su paso por la guardia quedó ingresada en una habitación especial de terapia intensiva. Desde entonces, permanece internada y acompañada por sus familiares.

Su estado de salud también provocó cambios en la programación de El Trece. Durante las últimas tres semanas, Juana Viale se hizo cargo de la conducción de La noche de Mirtha, el histórico ciclo que su abuela conduce los sábados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sábado, Juana abrió y cerró el programa hablando de la salud de su abuela, Mirtha Legrand.

Lea más: ¡Mirtha Legrand, a los 99 años, recibió su Martín Fierro número 35!

Qué dijo Juana sobre su abuela

En la emisión del sábado 19 de septiembre, la actriz comenzó el programa con un mensaje dedicado a su abuela: “Otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”.

Antes de que terminara el programa, Juana volvió a referirse a la salud de Mirtha y confirmó que había sido internada nuevamente, información que le llegó en medio de la grabación, que se hizo el viernes 18.

“Antes de despedirme, sí quiero decir que mi abuela está nuevamente internada. Pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis. Todo va a estar bien. Creo que el sábado que viene voy a estar haciendo el programa. Un besito a mi abuela”, expresó.

Según pudo confirmar Clarín, por decisión de El Trece, Juana reemplazará a Mirtha en todos los programas que sean necesarios hasta que la histórica conductora se sienta con fuerzas, con ganas y en condiciones de volver a hacer su programa.

Mientras tanto, el rating no acompaña a su nieta. La “mesaza” de este sábado estuvo integrada por Martín Menem, Jésica Bossi, Guillermo Pfening, Juana Repetto y Álvaro Navia. Y promedió 2,9 puntos, cuatro décimas menos que la semana anterior.

De todos modos, fue un día de números muy bajos. A tal nivel que lo más visto resultó PH, podemos hablar, con 6 puntos, lo que representa una baja de 2,2 puntos.

Fuente: Clarín

Lea más: Mirtha Legrand se volvió viral al recordar que estuvo en la inauguración del Obelisco