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16 de noviembre de 2026 - 10:23

¡Máxima de Holanda ya es teniente coronel!

La reina Máxima fue ascendida al rango de teniente coronel del Estado Mayor del Real Ejército de los Países Bajos. (EFE/EPA/REMKO DE WAAL)
La reina Máxima fue ascendida al rango de teniente coronel del Estado Mayor del Real Ejército de los Países Bajos. (EFE/EPA/REMKO DE WAAL) REMKO DE WAAL

La reina Máxima de Holanda culminó exitosamente su formación militar como reservista y ahora ya es teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real de los Países Bajos.

Por ABC Color
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La reina Máxima de Holanda vivió uno de los momentos más emotivos de su vida rodeada de su esposo, el rey Guillermo Alejandro y su hija mayor, la princesa Amalia.

La soberana terminó su formación como reservista y prestó juramento en el cuartel de la Real Academia Militar en Breda, Países Bajos. La reina Máxima estrena el rango de teniente coronel del Estado Mayor.

Lea más: Máxima de Holanda y las increíbles fotos de su entrenamiento militar

El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, la reina Máxima y la princesa Amalia posan para una fotografía tras una ceremonia de juramento en el cuartel de la Real Academia Militar (KMA) en Breda, Países Bajos. (EFE/EPA/REMKO DE WAAL)
El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, la reina Máxima y la princesa Amalia posan para una fotografía tras una ceremonia de juramento en el cuartel de la Real Academia Militar (KMA) en Breda, Países Bajos. (EFE/EPA/REMKO DE WAAL)

Lea más: Máxima de Holanda, a sus 54 años, comienza su formación militar

“La reina Máxima juramentó como reservista en la Real Academia Militar de Breda. Después de completar con éxito su entrenamiento militar, fue ascendida a teniente coronel del Estado Mayor. El juramento fue llevado a cabo por el Comandante del Ejército Real, el Teniente General Jan Swillens”, se puede leer en la cuenta oficial en Instagram de la Casa Real de los Países Bajos.

Lea más: Máxima y Guillermo de Países Bajos cumplieron 24 años de casados

La reina Máxima de los Países Bajos en la ceremonia de juramento en el cuartel de la Real Academia Militar (KMA) en Breda, Países Bajos. (Remko de Waal / ANP / AFP)
La reina Máxima de los Países Bajos en la ceremonia de juramento en el cuartel de la Real Academia Militar (KMA) en Breda, Países Bajos. (Remko de Waal / ANP / AFP)

“La reina Máxima se alistó como reservista a principios de 2026. Su entrenamiento militar consistió en componentes teóricos y prácticos, incluyendo el aprendizaje de habilidades militares básicas. El 11 de noviembre, completó las últimas etapas de su entrenamiento”, destaca la publicación de la Casa Real de Países Bajos en las redes sociales.

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