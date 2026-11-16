¡Máxima de Holanda ya es teniente coronel!

La reina Máxima de Holanda vivió uno de los momentos más emotivos de su vida rodeada de su esposo, el rey Guillermo Alejandro y su hija mayor, la princesa Amalia.

La soberana terminó su formación como reservista y prestó juramento en el cuartel de la Real Academia Militar en Breda, Países Bajos. La reina Máxima estrena el rango de teniente coronel del Estado Mayor.

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“La reina Máxima juramentó como reservista en la Real Academia Militar de Breda. Después de completar con éxito su entrenamiento militar, fue ascendida a teniente coronel del Estado Mayor. El juramento fue llevado a cabo por el Comandante del Ejército Real, el Teniente General Jan Swillens”, se puede leer en la cuenta oficial en Instagram de la Casa Real de los Países Bajos.

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“La reina Máxima se alistó como reservista a principios de 2026. Su entrenamiento militar consistió en componentes teóricos y prácticos, incluyendo el aprendizaje de habilidades militares básicas. El 11 de noviembre, completó las últimas etapas de su entrenamiento”, destaca la publicación de la Casa Real de Países Bajos en las redes sociales.