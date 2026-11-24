Ayer, lunes 23 de noviembre, llegó el gran árbol de Navidad para adornar la Casa Blanca y el recibimiento del majestuoso abeto estuvo a cargo de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

El árbol de Navidad es un abeto del Colorado de unos 5,5 metros de altura, que fue traído de Silent Night Evergreens, Endeavor, Wisconsin. El mismo fue transportado en un carruaje tirado por caballos y Melania Trump cumplió con la tradición de recibirlo en el pórtico norte de la Casa Blanca.

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El árbol navideño estará en un rincón muy especial del Salón Azul de la Casa Blanca durante las fiestas de Fin de Año.

La primera dama de EE. UU., Melania Trump, lució muy elegante para dar la bienvenida a la temporada navideña en la Casa Blanca, en Washington D. C.

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La esposa de Donald Trump estuvo enfundada en un maxiabrigo con cuadros rojos y blancos que llevaba la firma de la diseñadora Gabriela Hearst y combinaba a la perfección con sus calzados en color rojo burdeos.