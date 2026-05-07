Video: Comienza la cumbre Trump-Lula en la Casa Blanca

La esperada reunión entre ambos líderes se desarrolla en la Casa Blanca. Se esperan conversaciones en asuntos relacionados con los intercambios económicos entre ambos países. Un punto clave serán los minerales críticos.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva busca despejar nubarrones con Estados Unidos con esta visita a Trump, en un contexto de múltiples discrepancias.

Tras la bienvenida a las puertas de la Casa Blanca, los jefes de Estado compartirán un almuerzo.

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Bajo perfil

La Casa Blanca mantiene el encuentro en un perfil bajo, sin rueda de prensa conjunta, como sucedió hace tres meses con el colombiano Gustavo Petro, otro mandatario latinoamericano que tuvo pugnas verbales con Trump.

Más allá de las diferencias ideológicas, ambos países tienen importantes intereses comerciales en juego.

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Brasil mantuvo como pudo el pulso arancelario de Trump el año pasado, hasta que Washington levantó parte de esas tasas aduaneras al gigante sudamericano, por la presión inflacionaria en rubros como el café o la carne de res.

Washington ha manifestado su interés en los yacimientos brasileños de tierras raras, y la empresa aeronáutica brasileña Embraer tiene en Estados Unidos uno de sus grandes mercados, que busca mantener sin trabas arancelarias.

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Lula y Trump (80 y 79 años respectivamente) tienen en común un estilo político directo y llano, una manera personalista de enfocar la política, lo que les permitió cruzarse en la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado e inopinadamente decidir que tenían que reunirse cara a cara y despejar malentendidos.

Pero la arrolladora política exterior estadounidense, dentro y fuera de América Latina, genera alarma en Brasilia.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, que integra la delegación brasileña, dijo que Brasilia quiere ampliar la cooperación bilateral en el combate a los cárteles del narcotráfico.

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La cita en la Casa Blanca fue aplazada y negociada diplomáticamente, y en medio se cruzaron hechos como el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro y la guerra contra Irán.