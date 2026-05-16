Putin y Xi se verán muy pronto en Pekín

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estará por la República Popular de China el 19 y el 20 de mayo, días después de que lo hiciera su homólogo estadounidense Donald Trump, anunció el Kremlin hoy.

China considera a Rusia como un socio prioritario para crear un nuevo orden mundial multipolar postoccidental.

Durante el viaje, Putin abordará con su homólogo chino Xi Jinping la manera de “fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica” entre Moscú y Pekín, según un comunicado del Kremlin.

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Temas regionales

Ambos hablarán sobre “los principales temas internacionales y regionales” y firmarán una declaración conjunta, precisa.

Según la misma fuente, también está previsto un encuentro con el primer ministro chino, Li Qiang, para examinar la cooperación económica y comercial bilateral.

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Trump, mediador en la guerra entre Ucrania y Rusia, precedió a Putin en su visita a China.

Guerra en Ucrania

China llama a negociaciones de paz y al respeto de la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su ofensiva militar lanzada en febrero de 2022 en Ucrania. Dice ser una parte neutral en la guerra.

Pekín niega proporcionar armas letales a uno u otro bando y acusa a los países occidentales de prolongar las hostilidades armando a Ucrania.

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Pero como socio económico de Rusia, China es el principal comprador de combustibles rusos en el mundo, incluidos los productos petroleros, lo que alimenta la máquina de guerra.

Trump partió de China el viernes diciendo que había alcanzado acuerdos comerciales “fantásticos”, sin dar muchos detalles.

El fabricante aeronáutico Boeing confirmó un “compromiso inicial” por el que China le comprará 200 aviones, siguiendo lo anunciado por Trump.