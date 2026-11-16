León XIV se despide de Perú y pide no olvidar a los pobres en una misa multitudinaria

"¡Gracias por su hospitalidad! Reunidos así, tan numerosos y alegres, alrededor del papa, ustedes han dado testimonio de que el Señor vive permanentemente en su Iglesia y la reúne. ¡Que este testimonio siga resonando y dando buenos frutos en todo el Perú!", fue el deseo del papa que vivió 20 años en Perú, país al que dedicó seis días de su viaje apostólico.

En su homilía destacó que vivimos en "un mundo herido por la prepotencia" y puso el ejemplo de la vida de santo Toribio de Mogrovejo, el arzobispo de Lima, que ha inspirado muchos de los discursos del papa en estos días, para recordar que "los únicos que no pueden esperar son los pobres".

Repasó la vida del santo, nacido en España, pero cuya labor episcopal transcurrió en Perú, donde "Insistió en que los sacerdotes aprendieran el quechua y luchó por la ordenación de indígenas y mestizos, que aún muchos miembros del clero despreciaban" y defendió que "el anhelado abandono de las creencias ancestrales llegara de su espontánea voluntad, sin coacciones".

"Los únicos que no pueden esperar son los pobres. Por ello, sin excluir a nadie, sino acogiendo a todos, santo Toribio se ocupó especialmente de los últimos", añadió.

Explicó también que el santo llevaba consigo, después de cada visita pastoral, fascículos de observaciones, denuncias y reclamos sobre la población indígena dirigidos al rey, con el objetivo de acabar con las injusticias.

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Con este ejemplo, el papa invitó a los fieles "a abrirnos a cada hermano y hermana, curándolos, amándolos y sirviéndolos con la bondad del Señor". "Con su ejemplo, santo Toribio nos invita a santificar nuestras relaciones en la Iglesia; su vida nos propone reconocernos como miembros vivos de un solo cuerpo", añadió.

También pidió a la Iglesia que incluya a los pobres en sus proyectos y debates, incorporándolos "en la búsqueda de la verdad".

El papa se despidió en su homilía explicando que venía "a confirmarlos en la fe y en la caridad", y aseguró que siempre los llevará consigo. "Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo! En donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano".