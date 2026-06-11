Qué ocurre si un gato come aceitunas y cuándo puede ser un problema

¿Son tóxicas las aceitunas para los gatos?

La aceituna (la pulpa del fruto del olivo) no se considera tóxica para los gatos. Un lamido o un pequeño bocado, en un animal sano, suele terminar como anécdota.

El problema rara vez es la aceituna “en sí”, sino cómo viene preparada: casi siempre curada en salmuera y, a menudo, condimentada.

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Por qué a algunos gatos les fascinan

No es imaginación: algunos gatos reaccionan a las aceitunas con un interés intenso, parecido al que provocan la hierba gatera o ciertas plantas.

Se cree que puede deberse a compuestos aromáticos presentes en el olivo y sus derivados que, en ciertos individuos, activan conductas de exploración, frotado o excitación breve.

No les “coloca” como a una persona: es una respuesta sensorial y conductual, variable y generalmente corta.

Riesgos reales: sal, huesos y aliños

La mayoría de aceitunas comerciales tienen mucho sodio. En exceso, la sal puede causar sed intensa, vómitos, diarrea y letargo; y en casos graves (sobre todo si el gato ingiere mucha salmuera o varias aceitunas) puede haber temblores o signos neurológicos, una urgencia veterinaria.

También importa el formato: una aceituna con carozo es un riesgo de atragantamiento u obstrucción, especialmente en gatos ansiosos al comer.

Y cuidado con los “sabores”: aceitunas con ajo, cebolla, salsas o especias pueden ser peligrosas, porque el ajo y la cebolla son ingredientes conocidos por su potencial toxicidad en gatos.

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Por último, al ser un alimento graso, en algunos animales sensibles (o con antecedentes) puede favorecer malestar gastrointestinal e incluso empeorar cuadros pancreáticos.

Qué hacer si tu gato comió aceitunas

Si fue una pequeña cantidad y tu gato está normal, suele bastar con retirar el acceso, ofrecer agua y observar 24 horas.

Contactá con tu veterinario (o un servicio de urgencias) si hubo salmuera en cantidad, varias aceitunas, o aparecen vómitos repetidos, diarrea intensa, debilidad, desorientación, temblores, respiración rara o si el gato tiene enfermedad renal, cardíaca o es cachorro.

Cuánta aceituna es “segura” y cuál elegir

Como norma práctica, la aceituna no debería ser un premio habitual. Si aun así querés ofrecer por curiosidad, que sea muy ocasional, en un trocito mínimo, sin carozo, sin aliños y, idealmente, baja en sal (enjuagada).

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Si tu gato insiste, suele ser mejor redirigir ese interés a premios formulados para felinos o a enriquecimiento ambiental seguro.