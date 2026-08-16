La emotiva historia de Salomón: amor y pérdida tras el terremoto en Colombia

Con el perrito Salomón en brazos, Michael Ruiz cuenta cómo encontró a la mascota junto al cadáver de su hermana entre los escombros tras el devastador terremoto del lunes.

Asegura que su hermana, Lenny, protegió con su cuerpo al animal de compañía que logró sobrevivir cuando su edificio se vino abajo en Cali, una de las ciudades más afectadas por el sismo.

Lo que define como una “historia de amor” entre la abogada Lenny y Salomón se ha viralizado en redes sociales, utilizadas por muchos para intentar localizar a las mascotas perdidas tras la tragedia.

“Mi hermana dio la vida por él porque lo tenía protegido contra el pecho y toda la estructura cayó encima de ella”, contó con los ojos llorosos a la AFP desde Pasto.

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El perro Salomón tiene 12 años y sufre ataques de epilepsia que lo dejaron ciego. Ruiz y los rescatistas lograron encontrarlo al escarbar entre los escombros.

205 animales rescatados

Es uno de los 205 animales que se han rescatado hasta el momento, según el último reporte del organismo de atención de desastres.

En el sexto día de laborales de rescate muchos albergan la esperanza de encontrar a sus perros y gatos con vida, y celebran cada nuevo hallazgo entre vítores y aplausos.

“Yo veo que es una historia de amor, porque obviamente ella amó a ese animalito (...) cuando uno ama algo, lo protege”, dijo Ruiz.

El video de Salomón arriba del féretro de su difunta dueña impactó en redes. Sus custodios dicen que el can está “triste” por la pérdida.

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“Lo acerqué a su ataúd para que se despidiera”, contó Jessica Florez, cuñada de Lenny.

El peor terremoto del siglo en Colombia ha dejado ya cerca a 300 muertos.