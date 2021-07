SET: debe “haber eco” de la discrepancia entre consumo y producción de tabaco revelada por Cadep

El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) emitió un comunicado en el que se retractó en cuanto a su estudio que señalaba una supuesta evasión impositiva por parte de las tabacaleras. Refirieron que tras el cotejo de la documentación remitida posteriormente a la publicación del informe, entendieron que no existe una diferencia entre las declaraciones de impuestos del sector tabacalero y lo que producen.

En conversación con ABC Cardinal, Orué señaló que si bien se descartó la evasión impositiva, el informe de Cadep habla de una importante discrepancia entre la producción de tabaco y el consumo en nuestro país, siendo este último muy inferior a la primera variable, lo cual resulta llamativo. En ese sentido, indicó que las instituciones de control deberían hacerse eco de los datos que arroja el estudio.

“Acá hay instituciones que tienen que hablar. Sé que Julio (Fernández, director de Aduanas) con Emilio Fúster (ministro Anticontrabando) están haciendo un fuerte trabajo en cuanto a contrabando, pero seguramente las instituciones deben hacerse eco porque Cadep al hacer el informe confirma el punto de la evasión que no existe y que se produce 2.800.000.000 de cajetillas que se declaran y la venta local es tanto; hay una diferencia importante”, mencionó.

Según expuso el sociólogo y economista Fernando Masi, fundador de la Cadep, el promedio de producción entre 2008 y 2019 era de 2.700.000 de cajetillas anuales, mientras que el consumo descendió de 540.000.000 de cajetillas por año a 174.000.000.

Por otra parte, Orué destacó el cambio de postura de Cadep, ya que considera que dicha disposición habla de la seriedad del Centro. Así también, indicó que el reciente comunicado destaca la objetividad en la que operó la SET en cuanto a la remisión de documentos y resaltó que es un reconocimiento al personal de su institución.

“Retractarse es de personas serias y sobre todo hacen de la misma forma en que hicieron el informe. Primó la objetividad en los datos que remitimos”, expresó.

También señaló que desde un principio –y de acuerdo a los datos- estaban seguros que los primeros resultados estaban incorrectos en sus datos arrojados. Además, indicó que por cuestión de objetividad decidieron esclarecer la situación.

Acotó que su intervención en contra del informe fue en base a aclarar la situación de su institución, ya que se acusaba de una importante evasión impositiva. Descartó que haya salido al paso para intentar defender al sector tabacalero.

“Cuando salgo a explicar esta situación impositiva, no hago para defender al sector (tabacalero). A mí no me interesa este sector, sino el trabajo que hace tributación. Cuando se concluye de que hay una posible evasión, el mayor perjudicado es la SET porque refiere que no se está haciendo bien el trabajo; entonces, por eso tratamos de aclarar”, declaró.

Desde Cadep justificaron el error en su informe señalando que la SET no envió los informes con los datos correspondientes. Al respecto, el viceministro de Tributación indicó que realizaron la remisión de los documentos, conforme a lo que requerido por el Centro.

“Ellos querían ver cuánto era el monto del impuesto y nosotros le enviamos el informe según lo que ellos pidieron. Ellos en ningún momento nos dijeron que querían hacer un estudio o una comparación sobre una posible evasión tributaria; entonces, lógicamente no le vamos a enviar el volumen declarado. Nosotros le enviamos el volumen de declaraciones en guaraníes”, aclaró.

La SET fue la principal institución que salió a cuestionar desde un principio la supuesta evasión impositiva de las tabacaleras, que fue revelada por el Cadep.

¿Supuesta evasión de tabacaleras?

Cadep había socializado en abril pasado una investigación de la “Superproducción tabacalera en Paraguay”, en la que estiman una evasión impositiva potencial en cigarrillos en alrededor de US$ 400.000.000 al año, entre 2008 y 2019, solo en términos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). El estudio fue elaborado en conjunto con la Universidad de Illinois de Chicago, Estado Unidos y recibió –incluso- un importante respaldo de organizaciones internacionales como la Unión Europea (UE).