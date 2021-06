Concluyen que BNF no pudo justificar G. 100.000 millones en caso Messer

El ente regulador concluyó que el Banco Nacional de Fomento (BNF) incurrió en faltas administrativas en contravención a la Ley 1.015/97 y la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), basado en un sumario administrativo que se inició a finales del año pasado y concluyó en las últimas semanas.

El caso guarda relación con remesas del exterior en cuentas vinculadas a Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes, tal y como él mismo había declarado, que precisamente datan de la época en que Cartes era titular del Poder Ejecutivo.

Si bien las operaciones de Messer en el citado banco estatal rondaban los US$ 56 millones, serían unos US$ 15 millones (G. 100.000 millones) los que finalmente no pudieron justificar o se tienen dudas sobre los documentos respaldatorios, según las especificaciones legales, por lo que se aplicó una multa equivalente al 10% de las operaciones reclamadas, unos G. 10.600 millones (US$ 1,5 millones).

Van a pedir reconsideración

Al respecto, el titular del BNF, Manuel Ochippinti Dalla Fontana, confirmó ayer a ABC que fueron notificados por el BCP en fecha 14 de junio último sobre la conclusión del sumario y la resolución del mismo.

“Hay una sanción de 10%, G. 10.600 millones (US$ 1,5 millones) por falta administrativa que indica la Resolución 34 del BCP, pero estamos trabajando con la Asesoría Jurídica del banco para ver los mecanismos legales, para revertir esta sanción”, acotó Ochippinti, quien no ofreció detalles específicos sobre la operación, argumentando “secreto bancario”.

Lea más: BCP multa por G. 10.000 millones al BNF

No obstante, acotó que la entidad ha facilitado todos los requerimientos solicitados por el ente regulador, documentos respaldatorios, por lo que entienden que cuentan con derecho para solicitar la reconsideración. “La multa no es poca cosa para el banco del Estado, por eso vamos a agotar todos los mecanismos legales para revertir esta conclusión del sumario”, dijo.

Además, a través de la cuenta oficial del BNF en Twitter, la institución añadió: “La Resolución Nº 34, Acta Nº 28 de fecha 3 de junio de 2021, del Directorio del Banco Central del Paraguay no se encuentra firme, por lo que el BNF, en defensa de sus intereses institucionales, agotará todos los mecanismos legales a disposición para revertir el resultado de la conclusión del sumario”.

“El Banco posee la plena convicción de que los mecanismos de prevención de lavado de dinero que aplica se ajustan a los estándares establecidos en las recomendaciones internacionales y a las disposiciones legales y reglamentarias, lo cual será expuesto en las instancias administrativas y jurisdiccionales competentes”, señala el comunicado.

Sin embargo, en su momento, la Superintendencia de Bancos ya había alertado sobre las omisiones de la banca pública, las trasgresiones y las responsabilidades no solo de la institución, sino, además, de las personas físicas que en ese momento estaban a cargo, lo cual fue ampliamente difundido en la prensa (ver cuadro).

Durante las anomalías detectadas, era titular del BNF Carlos Pereira, quien en su momento responsabilizó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad). El 30 de noviembre de 2015, el BNF emitió alertas de operaciones sospechosas porque las cuentas de Chai y Matrix Realty (ambas de Messer) movieron ese día US$ 10 millones.

Lea más: Expresidente el BNF responsabiliza a la Seprelad

Esos reportes se sumaron a otros que se enviaron a Seprelad, cuyo titular en ese entonces era Óscar Boidanich. Pero la institución recién informó al Ministerio Público en 2018, luego de publicaciones de ABC.

Por su lado, BCP no emitió ninguna información adicional sobre el caso.

Millonarias transacciones

La Superintendencia determinó, con base en inspecciones preliminares hechas en el 2018 al BNF, que entre 2011 y 2016 las cuentas de Darío Messer y sus empresas (Chai SA y Matrix) recibieron un total de US$ 56.689.978, procedentes de distintas cuentas del exterior, principalmente de Bizantine Investments (Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo).

Exceso en límite de remesas, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos fueron algunas de las irregularidades detectadas.

Lea más: BCP ordenó sumario en BNF

Las primeras alertas de operaciones sospechosas se dispararon en noviembre de 2015, pero Seprelad recién informó a Fiscalía en 2018. Darío Messer, amigo del alma del expresidente Horacio Cartes, fue condenado en Brasil, en 2020, a más de 13 años de cárcel por delitos vinculados al escándalo de “Lava Jato”.

El año pasado, el Banco Central del Paraguay había establecido una multa mucho más elevada para un banco privado, en comparación con la establecida al Banco Nacional de Fomento. En ese caso, la sanción considerada histórica fue de US$ 9,6 millones a la empresa Itaú, que pagó sin apelar el monto requerido.