Inicia hoy vacunación anticovid de los adultos de 50 años y más en todo el país

Mientras la cifra de óbitos sigue manteniendo números muy elevados, registrando el sábado último su pico más alto con 150 fallecidos, el entusiasmo por las vacunas se hace sentir a partir de hoy en los adultos de 50 años y más.

Según el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) alrededor de 40.000 son los previamente inscriptos en este grupo de edad que recibirán la vacuna contra el covid-19 a partir de hoy según terminación de cédula.

No obstante, el número de inscriptos mostró ayer un aumento en el registro, por lo que Salud Pública ya anunció que utilizará las vacunas almacenadas para segunda dosis en el caso de ser requeridas.

“La vacunación no será suspendida”, aseguró al respecto el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) al tiempo de indicar que se espera que otro lote de vacunas Moderna, donadas por Catar lleguen la primera semana de julio.

Según se anunció, serían 150.000 biológicos los que arribarán el sábado próximo.

Además, el ministro de Salud, doctor Julio Borba mencionó que un cargamento de las vacunas indias Covaxin de Bharat Biotech, arribarían al país también el mes entrante.

Aunque Borba no precisó cifras, este laboratorio tiene un acuerdo con Paraguay de 2.000.000 de biológicos. Sin embargo, hasta el momento solo envío 200.000 dosis en carácter de donación.

Según el ministro de Salud, se espera también este mes otro lote de vacunas Sputnik V de las que solo llegaron 104.000 dosis hasta el momento así como también los biológicos negociados a través del mecanismo Covax.

Cuestionamientos a la vacunación

El cronograma de vacunación de Salud Pública que actualmente designa los jueves y viernes como días especiales para la aplicación de segunda dosis, habilita también sábado y domingo para cubrir la inmunización de los rezagados.

No obstante, incontables son las quejas al respecto, ya que no todos los vacunatorios están habilitados durante los fines de semana, siendo estos días los únicos no laborales.

Ayer, nuevamente la ciudadanía demandó claridad en los anuncios realizados por Salud Pública.

