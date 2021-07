Desde el martes 13 vacunarán a 90.000 personas por día, estima Ministerio de Salud

Tanto Leticia Pintos como el viceministro de Atención Integral a la Salud, Dr. Hernán Martínez, conversaron este viernes con ABC sobre los detalles para la vacunación que se prevé desde el próximo martes 13 de julio en todo el país. Las autoridades del Ministerio de Salud dijeron que el operativo que arrancará la semana que viene será una “prueba de fuego” en lo relacionado a la administración masiva de dosis antiCOVID a las personas que tengan entre 35 y 49 años.

“Esto va a ser una prueba de fuego para nosotros. Ya se van a estar repartiendo las vacunas en todo el país desde mañana. Irán también por vía aérea”, dijo el viceministro Hernán Martínez, refiriéndose a la llegada de 1.000.000 de vacunas de Pfizer donadas por EE.UU. que llegarán esta noche.

Lea más: Todo listo para la distribución de las vacunas de Pfizer, que llegan hoy a las 19:30

Una de las dudas más frecuentes de las personas que tienen enfermedades de base y que todavía no se pudieron vacunar es si podrán hacerlo también desde la semana que viene. En ese contexto, Pintos aseguró que todas las personas que tengan entre 35 y 49 años podrán acceder a una de las dosis sin importar si tienen o no alguna enfermedad que las hace vulnerables.

“La persona debe tener 35 años cumplidos hasta 49. Si hay personas que estaban con enfermedades vulnerables y que no pudieron vacunarse, y si entran dentro de la franja etaria, pueden ir y en coincidencia con su terminación de cédula”, explicó Pintos.

Lea más: Desde el martes la anticovid llega a las personas de 35 años en adelante

En consecuencia, las personas de entre 18 y 34 años con enfermedades de base deberán esperar la habilitación de nuevas franjas etarias para tener una oportunidad de acceder a las vacunas.

Otra de las consultas que la audiencia de ABC hizo fue sobre el horario de atención de los vacunatorios. Las autoridades respondieron que el autódromo Rubén Dumot será el único que estará abierto las 24 horas. Los demás tendrán horarios variables y se prevé también que algunos sitios atiendan en horas de la noche. Por ejemplo, en los shoppings se atenderá hasta las 21:00. Cabe recordar que ningún vacunatorio peatonal abrirá las 24 horas.

Lea más: Así será el circuito del vacunatorio en el autódromo Rubén Dumot

Pintos y Martínez insistieron en que este fin de semana no va a haber vacunación en ninguno de los sitios habilitados con frecuencia por el Ministerio de Salud. Recordaron que mañana, sábado, en el autódromo Rubén Dumot se hará un simulacro con unas 700 personas previamente contactadas. Pidieron a la población que si ve concurrencia en el lugar no crea que el sitio se habilitó para todos, rogando que se comprenda que es un ensayo.

Lea más: Megavacunatorio Aratirí: ultimarán detalles de instalación durante el fin de semana

“Este fin de semana no va a haber vacunación en ningún lado. Todos los vacunatorios van a estar cerrados y se van a preparar para la logística de esta vacuna (…) Son pocas las dosis que tenemos, no dan para abrir los vacunatorios, por eso volveremos a abrir el día lunes. A partir del lunes van a estar habilitados los 217 vacunatorios como para que las personas tengan más opciones para vacunarse”, reiteró.

Lea más: Las vacunas Pfizer llegarán a los 217 vacunatorios habilitados en el país

El viceministro Martínez contó también que coordinaron con algunas empresas para que sus funcionarios puedan acceder más rápidamente a las vacunas dentro de colectivos especialmente dispuestos. Las personas pertenecientes a la compañía en cuestión no descenderán de los rodados y serán vacunadas dentro de los colectivos, a modo de acelerar el proceso.

El Ministerio de Salud estima que desde el martes 13 hasta el viernes 16, y luego el lunes 19, se vacunará a un promedio de entre 80.000 y 90.000 personas por día. Las personas registradas en la franja de edad de 35 a 49 años son aproximadamente 474.000. El sábado 17 y el domingo 18 serán días exclusivos para aplicación de segundas dosis a embarazadas.

Niños y adolescentes, en breve

La doctora Leticia Pintos dijo también que están ultimando detalles para habilitar el registro de niños y adolescentes de entre 12 y 17 años con alguna enfermedad que los hace vulnerables para que puedan recibir una dosis de la vacuna de Pfizer, que es la habilitada para esta franja etaria. La directora de Servicios y Redes del Ministerio de Salud prometió que no pasará mucho tiempo para que estos niños y adolescentes puedan estar vacunados contra el coronavirus.

Variante “Delta”

En otro momento, Pintos informó que la variante Delta del SARS-CoV-2 aún no fue detectada en Paraguay, pese a los análisis que ya se hicieron. La médica detalló además que nuestro país cuenta desde hace un tiempo con los equipos que permiten la detección de variantes del virus. “Todavía no tenemos; ya se están dando los análisis, pero no hay casos positivos. Hasta ahora no tenemos (la variante Delta)”, refirió.

Menos presión

Por último, las autoridades informaron que hay menos personas esperando por camas de terapia intensiva en comparación con semanas pasadas. “Se siente una menor presión. Pedidos en SEME eran en promedio 200 pacientes y hoy son 113. Hay menos presión y se mueven más los pacientes actualmente”, concluyó Pintos.