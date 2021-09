Descenso de casos covid permite celebraciones, pero tomando cuidado

Con un importante descenso de casos de covid-19 en nuestro país, “creo que las fiestas familiares, es momento para organizar, pero hay que saber organizar las fiestas”, señaló el director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, doctor Guilermo Sequera, en conversación con ABC.

“Hoy sabemos cómo se contagia el covid. Si tu fiesta familiar es al aire libre, bienvenida, aprovechemos ahora, que hay pocos casos; si nos juntamos es muy probable que nadie tenga covid, entonces estemos y al aire libre por si acaso haya uno, el riesgo de contagio sea nulo”, añadió el epidemiólogo.

Incluso, Sequera explicó que “si estamos al aire libre y estamos a una distancia relativamente buena, vamos a estar sin tapabocas también, creo que esas cosas tenemos que aprender”.

El profesional insistió en la importancia de permanecer en ambientes abiertos o con ventanas y puertas abiertas y buena ventilación.

Aunque a principios del año se prohibía su empleo, ahora Sequera recomendó el uso del ventilador. Afirmó que “hoy sabemos que se puede prender el ventilador, no hay problema. De hecho, el ventilador hace que circule el aire, con la ventana abierta que salga el aire, entonces, si hay alguien que, a pesar del tapabocas, está diseminando, eso se dispersa muy rápido, entonces la capacidad de contagio disminuye”.

Lo que sí preocupa al profesional del Ministerio de Salud “es que, por ejemplo, sabiendo todo eso se hacen fiestas en ambientes cerrados. Lugares sin ninguna ventana, tipo un búnker, están cantando y bailando una música a alto volumen, hablás más fuerte, gritás, escupís a todo el mundo, y ahí es cuando más diseminás. Creo que ya pasamos mucho como para volver a equivocarnos”.

Descontrol y ola Delta

“Cuanto más tengamos este tipo de descontrol, más hacemos que la ola de Delta (nueva variante del covid) esté más temprano. En vez de tenerla el año que viene, en marzo, en abril, la podemos tener a fin de año. Ojalá que no, todos queremos que no, pero nosotros no somos extraterrestres y en todo el mundo se ve un aumento luego de unos meses de descanso”, señaló Sequera.

El epidemiólogo puso como ejemplo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde los casos de covid aumentaron a partir de la variante Delta, que es más contagiosa que otras. El profesional afirmó que “ese aumento se da rápido en las poblaciones que no se cuidaron. En Estados Unidos uno ve, en Florida, por ejemplo, en Texas, son estados que no están recomendando el uso de tapabocas, es ahí donde se ven más niños que se internan, y en las escuelas no usan tapabocas, ni el profesor, están desafiando al virus”.

Cuidados en las escuelas

Con la reducción de clases, también desde la semana pasada en las escuelas y colegios las clases ya se están desarrollando mayormente presenciales o híbridas, o sea, algunos días presenciales o otros, a distancia.

Sequera afirmó que en las escuelas el protocolo sanitario “reduce muchísimo” los riesgos de contagio de covid. “Los niños aprendieron muchísimo, el maestro también”, consideró.

“Yo creo que tenemos todas las herramientas hoy para postergar, para achicar esa ola (de Delta”, consideró finalmente el profesional.