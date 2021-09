Caso tráfico de influencias: Chams se constituyó en la Fiscalía

El abogado Juan Ángel Pérez Pane explicó que la denuncia que se presentó en la Fiscalía es el procedimiento irregular de Aduanas en el cual se vendió a un tercero el resto de las mercaderías que se robaron, y que pertenecían a su cliente, el empresario Ahmad Khalil Chams, omitiendo lo que debió hacerse en remate público. “De lo que pudimos hilar, porque nunca pudimos acceder al sumario administrativo de 2021 de Aduanas, es que se violaron los procedimientos para la comercialización del comiso”, reiteró el abogado.

Pérez Pane prosiguió: “Lo que ocurre es que esas mercaderías se roban en agosto de 2020, en base a eso, pedimos el acceso a la carpeta administrativa en Aduanas, pero nunca nos dieron acceso a la misma, independientemente al amparo que habíamos presentado en el 2020. Nos llamó la atención que en la pandemia, con los plazos suspendidos, se declara en rebeldía a las partes. Es de allí que queríamos entender lo que pasó en el sumario administrativo y hasta la fecha no tenemos una sola hoja de este sumario. Lo que sí sabemos es la violación en la comercialización del resto de las mercaderías electrónicas que sobró del robo”, explicó.

Consultado si consideran que es parte de un modo de operar en Aduanas, Pérez Pane dijo que no consideran eso, pero que “es una hipótesis probable, considerando la simetría en ambas circunstancias, son iguales, tanto en el puerto de Gical como en el de Encarnación, porque en ambos casos no había guardias, no funcionaban las cámaras, ni tampoco había funcionarios; eso nos llama la atención; la manera en que se clonaron y se robaron las mercaderías, porque ambos procedimientos son similares. Evidentemente, hay alguien que piensa y cranea estas circunstancias”, indicó.

Reclaman que no ingresó impuestos y piden destituir a director de Aduanas

Por su parte, el empresario Ahmad Khalil Chams se preguntó por qué Aduanas no dejó ingresar los impuestos que se debía percibir por la importación de sus contenedores, que fácilmente llegaban a unos G. 3.000 millones.

“Íbamos a pagar sin ningún problema. No hay recursos para las necesidades que el pueblo tiene, y realmente necesita esos recursos, pero no se puede ingresar al Estado porque hay ladrones. Únicamente la justicia puede atajar eso, pero no se puede trabajar de esta manera, hay que apartar de su cargo al director de Aduanas, porque no puede ser que se desactiven las cámaras, no puedo entender”, afirmó el importador.

Cruce de denuncias

Recientemente, el director de Aduanas, Julio Fernández, denunció ante el Ministerio Público al senador colorado Martín Arévalo por tráfico de influencias. Indicó que el legislador permanentemente le estaba presionando para que ingresen sus allegados en puestos clave de Aduanas, así como que también pretendía interferir en los sumarios administrativos.

Por su parte, el senador Arévalo dijo que las conversaciones que mantuvo con Fernández se trataron únicamente del robo de mercaderías del empresario Ahmad Khalil Chams, porque este realizó denuncias no solamente ante el Ministerio Público, sino también ante la Cámara de Senadores, y que a eso se debió su interés.