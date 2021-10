Instan a ser prudentes y mantener línea de austeridad en estudio del presupuesto 2022

“Les pido cordura a los maestros en su demanda de reajustes salariales. Las finanzas públicas están en serio riesgo después de la pandemia”, posteo a través de su cuenta en Twitter el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto, en relación a los reclamos por parte del sector docente, que al igual que otros entes públicos, también están pidiendo aumento salarial para el próximo año.

“No es posible un ritmo de ajustes del 16% cada año en esta situación porque implica US$ 130 millones anuales adicionales y no hay margen para ello”, indicó el ex ministro a través de sus redes sociales; comentario que recibió muchas críticas de usuarios, muchos de ellos maestros que esperan este reajuste de sus haberes. Cuestionan que otros sectores reciben constantes ajustes, pero cuando se trata de los maestros, siempre son relegados, entre otros comentarios.

Los docentes están en pie de guerra y en negociación con Hacienda sobre el reajuste previsto para este año y se suma el del próximo periodo, lo cual está condicionado a los ingresos del fisco.

Suman y siguen los pedidos

Cabe mencionar que desde que arrancaron las convocatorias de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso el pasado 13 de setiembre, la mayoría de las instituciones ha solicitado recursos adicionales de lo previsto por Hacienda para el próximo año, mayormente para destinar a reajustes salariales, bonificaciones y creación de nuevos cargos.

Hasta la fecha, estos pedidos superan fácilmente los US$ 300 millones y aún faltan algunas instituciones que deben ser convocadas entre hoy y mañana por la Comisión Bicameral para luego iniciar con las sesiones deliberativas.

Este tipo de pedidos de entes en esta época de estudio del PGN suele ser habitual, más aún en tiempos electorales y este año no es la excepción, a pesar de que estamos saliendo de una pandemia que afectó terriblemente a la economía y las cuentas fiscales.

En riesgo la sostenibilidad fiscal

Al respecto, el analista Amilcar Ferreira opinó que en el contexto actual, donde estamos apenas recuperándonos de la pandemia, más que nunca se requiere prudencia y austeridad en el manejo del gasto público. Ferreira explicó que Paraguay viene arrastrando un déficit fiscal muy alto, ya que el año pasado cerramos con 6% y este año se espera bajar a 4% y así progresivamente volver cuanto antes a los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que es de un déficit del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

“La dirigencia tiene que tener más que nunca cuidado y prudencia en el manejo del presupuesto presentado por Hacienda, ya que de no hacerlo así, Paraguay podrá entrar en riesgo de perder la sostenibilidad fiscal”, advirtió el profesional.

Mostrar liderazgo fuerte

Añadió que en estos temas, más que nunca va a ser necesario notar el liderazgo del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para ordenar a los diferentes ministerios que dependen del Ejecutivo y las empresas públicas que respeten el plan presentado por Hacienda y que todos los sectores también comprendan la situación fiscal del país.

Dijo además que estamos saliendo de una pandemia que ha requerido un gran esfuerzo de recursos adicionales (más de US$ 1.600 millones) que se financiaron con deuda y que debido a esa situación se ha disparado el endeudamiento a un 35% del PIB y es tiempo de poner un límite a esa cifra.

“Hoy no hay espacio fiscal para ningún aumento, estamos con un déficit muy alto, veo con preocupación esta situación y más que nunca todos los entes y los dirigentes deben tomar conciencia en ser austeros y respetar lo dispuesto por Hacienda”, acotó el profesional.

Confía en que se respetará plan

Por su parte, el ministro de Hacienda Óscar Llamosas reiteró su confianza en que los parlamentarios no aumentarán el gasto y que aprobarán un presupuesto razonable dentro del tope de 92,1 billones (US$ 13.172 millones), como lo vienen haciendo en los últimos años.

Llamosas mencionó que si no alcanza el plan financiero para controlar el déficit fiscal, se tiene la posibilidad de aplicar un veto parcial o veto total de la ley de presupuesto, como se dio en el PGN 2017 y PGN 2018.

Agenda de la bicameral

Las audiencias de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso continúan en la jornada de hoy y mañana. Entes como el Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de Aduanas, Gobiernos departamentales, IPS y otros deberán defender su plan de gastos. Luego, en los próximos días ya arrancaría el estudio en particular del proyecto de presupuesto de todos los Organismos del Estado en la plenaria de la Comisión Bicameral, que se extendería hasta el 27 de este mes, mientras que la firma del dictamen y remisión a ambas Cámaras del Congreso está previsto para el 29 de octubre, según la agenda preliminar.