Docentes reanudan el paro hoy, tras fallido intento de un reajuste salarial del 16%

Más de 70.000 docentes, que integran más de 10 gremios, prevén acoplarse desde hoy al paro de actividades académicas y administrativas, que se reanuda porque no hubo avances en las negociaciones con autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Con la medida, se suspenden nuevamente las clases presenciales y virtuales, afectando a su paso a más de 1.200.000 alumnos.

Puntualmente ayer, dirigentes de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), de la Unión Nacional de Educadores (UNE), de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-A), del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) y otros, se reunieron con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, los viceministros Ivan Haas y Marco Elizeche, más el titular del MEC, Juan Manuel Brunetti.

El magisterio nacional insiste en recibir un 16% de reajuste salarial y rechaza el 8% otorgado por el Gobierno desde el 1 de octubre de este año. Silvio Piris, presidente de la FEP, lamentó que una vez más los educadores deban pasar por una situación como esta y que Hacienda no tenga una propuesta concreta al pedido.

Hoy, la convocatoria en la capital es a las 8:00 en la Plaza Uruguaya. De allí prevén marchar hasta Hacienda, tal como lo hicieron el viernes último, cuando participaron más de 5.000 educadores y cuando se estableció llevar a cuarto intermedio la protesta hasta ayer, lunes. En otros puntos del país habrá cortes de rutas, adelantaron.

Piris añadió que desde hoy reanudan las marchas, como también aguardarán seguir negociando con la cartera económica y de educación. Indicó que el paro es indefinido y que desde la próxima semana declararían la huelga general. “Esto irá hasta el el 15, es seguro. No vamos a levantar (el paro) hasta que se subsane. Ellos (Hacieda) dijeron que iban a ver el mecanismo (para el aumento), pero al final se mantienen en el 8%. Solo pedimos que se cumpla la ley”, remarcó.

Los educadores insisten en un reajuste del 16%, basados en el artículo 254 de la Ley N° 6672 de Presupuesto General de la Nación (PGN). El artículo refiere que el aumento se otorgará en el último trimestre del año, considerando estos aspectos: si el incremento de los ingresos tributarios es superior al 10%, el aumento será de hasta el 8% y si supera 15%, la suba iría hasta el 16%.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda manifiesta que el aumento del 8% en el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) costará unos US$ 30 millones, y si esto se dobla a 16% alcanzaría los US$ 60 millones, lo que podría aumentar el déficit. En tanto que dicho aumento en el 2022 costaría más de US$ 150 millones.

¿Quiénes garantizarán las clases?

A través de una nota remitida el jueves 30 de setiembre a la Unión Nacional de Educadores y otras organizaciones, el MEC emplazó a los gremios a remitir la nómina de los funcionarios y docentes públicos que garantizarán el funcionamiento regular de los servicios educativos de las instituciones afectadas por la medida de fuerza. Sobre este punto, Silvio Piris expresó ayer: “Vi ese documento y no tenía papel en el baño y lo usé”.

Por último, Piris dijo que esperan seguir dialogando con ambas carteras y que el conducto (mediador) será el ministro de Educación.