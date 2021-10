Docentes no logran acuerdo y continuarán con el paro

“No llegamos a un acuerdo, seguimos mañana más fuertes que nunca”, anunció Silvio Piris, dirigente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), tras salir de la reunión que mantuvieron en el Ministerio de Hacienda.

Piris también dio a entender que mañana volverían a reunirse con las autoridades del Gobierno y agregó que -en dicho encuentro- podría concretarse el reajuste salarial del 16%, que exigen los docentes.

“El ministro (Llamosas) tiene una audiencia por el tema presupuesto; entonces, va a charlar ahí y mañana vamos a reunirnos nuevamente; y a lo mejor tenemos los números (16%) por los que estamos peleando”, declaró.

Igualmente, el dirigente gremial refirió que, en caso no llegar a un acuerdo mañana, el paro se extendería hasta el viernes, como ya venían previendo. “Nosotros nos decidimos luego hasta el viernes, y después vemos. Eso ya está luego”, remarcó.

Solo el 16% y no “migajas”

El secretario general de la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN), Eladio Benítez, comentó que desde Hacienda propusieron un aumento salarial inferior al 16%, pero que los representantes del sector docente se opusieron.

“El mandato que ustedes nos dieron, que es del 16%, no aceptan ellos, no aceptamos migajas. Le manifestamos eso al ministro. Nos pidieron negociar y yo le dije personalmente que no negociamos sobre la ley, sobre el acuerdo que firmamos el 2016″, declaró ante la multitud de docentes.

Por su parte, la dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación - Sindicato Nacional (Otep-SN), Blanca Ávalos, pidió a sus colegas no claudicar y no ceder ante la amenaza de descuento del Ministerio de Educación.

Unos 70.000 docentes, de 10 gremios, reanudaron el paro académico y administrativo desde ayer, dejando a más de 1.200.000 alumnos sin clases. Exigen un reajuste salarial del 16% desde octubre -según el acuerdo establecido por ley-, pero desde el Gobierno solo ofrecen otorgar un aumento del 8%.