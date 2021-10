“Si Eletrobras paga la deuda sin intereses es porque hay algo a cambio de eso”, sostiene especialista del sector

“Que Eletrobras haya pagado la cuenta no debería ser noticia. La noticia es que lo haga después de más de dos años, y sin intereses. Evidentemente que lo hace por alguna razón. ¿Y cuál es la razón? Ahora, en octubre 2021″, preguntó el Ing. Benítez al hablar sobre la regularización del capital de la deuda de Eletrobras, por US$ 54,9 millones, remanente de la factura CT-00110/2018, pendiente desde el 2018, pero sin las cargas moratorias que suman casi US$ 15 millones.

Dijo que lo único que está en discusión ahora es el tema de la tarifa para el año que viene, que en teoría ya se redujo. “El tema de la reducción de energía, creo yo, no es problema todavía para la ANDE, porque no olvidemos que con (el expresidente de la ANDE) Luis Villordo se contrató más potencia y se está retirando menos energía”, expresó Benítez.

Añadió que los brasileños se pusieron duros con el contrato y la ANDE se vio obligada a traer de Yacyretá más energía y eso le está produciendo un agujero en sus arcas de más de US$ 50 millones. “Ese agujero ¿cómo se va a cubrir, ya que no se quiere traspasar al usuario? Y, evidentemente, la única forma que le veo es lo mismo que ocurrió en el 2002-2003, cuando los brasileños le permitieron a la ANDE bajar de 713 megavatio a 400 megavatio la potencia contratada”, recordó.

El especialista también señaló a quién le conviene bajar la tarifa de Itaipú. “Evidentemente también le conviene a la ANDE porque esa reducción de tarifa no se va a ver trasladada al usuario; o sea, será rentabilidad para la ANDE. Va a tapar el bache del mayor costo de la energía”, dijo.

Resumiendo, agregó que la baja de la tarifa en Itaipú para el año que viene, se ve reflejada en la ANDE como mayor rentabilidad, porque no se le traslada al público y cubre el agujero de mayor costo medio de la energía, que hoy se está retirando más de Yacyretá, que sigue aplicando la nota reversal de 1992 y una tarifa del orden de 44 dólares el megavatio hora.

“El costo medio de la ANDE para este 2021, estimo, se aproximará o superará los 31,5 dólares por megavatio hora. Es un salto apreciable teniendo en cuenta que el año pasado solo se pagó 28,2 dólares el megavatio hora, y ya tienen la excusa perfecta de que es la sequía, la crisis extraordinaria, que no debe ser problema, porque la ANDE contrata menos del 15% de la potencia disponible de Itaipú”, concluyó.

