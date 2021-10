Elecciones municipales 2021: no hay multa por no votar, recuerda el TSJE

El asesor jurídico del TSJE, Carlos María Ljubetic, recordó que no fue aprobada la ley que reglamenta el cobro de multas para los ciudadanos que no acudan a votar. Resaltó que, si bien el voto es obligatorio, no habrá sanciones para quienes no se presenten este domingo para las elecciones municipales. Sí está prohibido fotografiar las máquinas de votación en el cuarto oscuro.