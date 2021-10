Elecciones municipales 2021: TSJE aclara algunas dudas

Fausto Von Streber y Dominique Ramírez, director y vicedirectora de Informática del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), hicieron una demostración en ABC Cardinal y ABC TV de cómo funcionan las máquinas de votación.

Así también, respondieron las siguientes consultas sobre las elecciones municipales del 2021, que se celebran el domingo 10 de octubre.

¿Habrá multa por no votar?

Aclararon que no habrá multa por no votar en estas elecciones municipales. Además, indicaron que la ley de castigo -que se debate en el Congreso- no es retroactiva; es decir, si se promulga eventualmente, no aplicará sanción a los que no hayan participado de los comicios de este domingo.

¿Pueden votar los paraguayos que están en el exterior?

Los paraguayos en el exterior no pueden votar para las elecciones municipales.

¿Se puede votar con cédula vencida?

Señalaron que se puede presentar cualquier cédula de identidad original, igualmente la no renovada o vencida. Aclararon que uno no puede acercarse con la contraseña o constancia de tramitación de dicho documento.

¿Hasta los cuántos años es obligatorio ir a votar?

Hasta los 75 años uno está obligado a votar.

¿Los agentes de la Policía y militares pueden votar?

Solamente los agentes de la Policía y militares excluidos por sus instituciones no podrán ejercer el voto.

¿Se puede votar en blanco?

Explicaron que con la máquina de votación se puede dar el “voto en blanco”, pero no el nulo.

¿Puedo cambiar mi local de votación?

Ya no se puede cambiar el local de votación para las elecciones municipales del próximo domingo.

¿Si no figuro en el padrón, puedo votar?

Solamente pueden votar los que se inscribieron en el padrón electoral nacional.

¿Un elector puede ingresar acompañado?

Indicaron que un elector solamente puede ingresar con compañía para votar si presenta una discapacidad física evidente. Los miembros de mesa deberán determinarlo.