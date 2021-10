Insumos médicos tirados: esta fue la “explicación” de la Municipalidad

Francisco Benegas, director de Servicios Administrativos de la Municipalidad, dijo que las cajas encontradas en el subsuelo de la institución corresponden a insumos médicos y otros donados por el Ministerio de Salud a finales del 2020 e inicios del 2021. Esto sería parte de un “saldo” de insumos que recibió la Comuna como donación.

En un intento de explicación, el funcionario aseguró que las cajas estaban en dicho lugar “solo desde ayer” tras ser buscadas del depósito externo de la Municipalidad para ser remitidas a otras instituciones. “Estaban resguardadas de una mejor manera”, señaló.

Conforme afirmó, dichos insumos volverán a ser donados por la Comuna a otras instituciones de acuerdo a disposiciones de la Superintendencia de Salud.

Llamativamente, personal de la institución procedió a cambiar de lugar las cajas luego de que un equipo de ABC TV llegara al sitio y constatara la existencia de insumos “tirados” en el subsuelo de la sede municipal.

Saldo será donado a otras instituciones

El “saldo” al que se refiere el funcionario incluye unas 2.500 batas médicas, que conforme a sus expresiones, “eran batas que se utilizaban en la lucha contra el covid”, específicamente el personal a cargo de las desinfecciones, de servicios de recolección de basuras y otros compañeros de la institución.

Benegas no supo explicar a qué instituciones serán destinados los insumos. De acuerdo a sus expresiones, dichos entes pasarán a buscar las donaciones desde el sitio y el trabajo desarrollado actualmente por el personal de la municipalidad es la puesta a punto para que cada entidad reciba sus productos.

Igualmente, reconoció que por las condiciones en que se encuentran las batas, estas ya no están esterilizadas. No obstante, manifestó que podrán ser utilizadas por personal de limpieza y desinfección, no por médicos.

Comentó que anteriormente se encontraban en el depósito de excedentes de la Comuna en un mejor ambiente, que incluso estaba climatizado.

Recibieron donaciones a pesar de contar con G. 21.000 millones

Cabe recordar que durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez fueron asignados a la Municipalidad de Asunción G. 21.000 millones para hacer frente a la pandemia.

Parte de estos recursos fueron usados en la compra de insumos sobrefacturados, por contrataciones directas de empresas inhabilitadas, sin experiencia o de rubros que nada tienen que ver.

En la rendición de cuentas sobre estas compras saltaron irregularidades como detergentes, saturómetros y otros sobrefacturados y también kits de alimentos, que no se sabe dónde fueron a parar.

“Estaban limpiando el depósito”

En una visita de ABC TV a la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA) se pudo verificar que las cajas con insumos que estaban “tiradas” allí, ya no estaban. Funcionarios de la institución se encargaron de trasladarlas a otro sitio tras las publicaciones de la prensa.

Conforme indicó Sara Giménez, directora de la Terminal, las cajas no estaban depositadas en el sitio, sino que estaban “movilizadas” porque iban a ser derivadas a las instituciones a las que serán donadas.

Según la funcionaria “justo al momento en que estaban limpiando el depósito” llegó el equipo de ABC Color y registró las imágenes donde se ve las cajas amontonadas en un rincón.

#NenechoPapers Insumos donados por el Ministerio de Salud, tirados en el subsuelo de la Municipalidad de Asunción y la Terminal de Ómnibus.#MóvilABC - @JIMelgarejo #ABCTVpy 🔗https://t.co/ZvwJlbwdHn pic.twitter.com/CGGcek7OpR — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 7, 2021

Según dijo los lugares a los que serán donadas las batas serán dispuestos por las autoridades sanitarias en coordinación con el personal de salud de la comuna.

Consultada acerca de las donaciones que hace la Municipalidad capitalina a otras comunas, comentó que esto se da “por la necesidad”. “Si nosotros sabíamos que hacían falta las batas en algún lugar, hacíamos las donaciones, estas tienen un cierre hermético”, acotó.