Dos de las empresas contratadas por “Nenecho” serían fantasmas y la SET les bloqueó el RUC a otras más

El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, refirió que bloqueó el RUC de algunas empresas contratadas por la Municipalidad de Asunción, que proveyeron productos -como detergente a precio de oro- durante la pandemia. Explicó que esta disposición se da debido a que estas firmas no colaboraron con la investigación, al no presentar los documentos requeridos. Además, en dos empresas no encontraron rastros de actividad comercial, ni responsables.