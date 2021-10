#NenechoPapers: Contraloría no “profundiza” fiscalizaciones porque Comuna no remite documentación respaldatoria

El director general de Control de Contrataciones Públicas de la Contraloría General de la República (CGR), Paul Ojeda, indicó que aún no logran “profundizar” las fiscalizaciones sobre los gastos de la Municipalidad de Asunción en pandemia porque esta aún no remitió los documentos respaldatorios sobre las compras. Agregó que se podría recurrir a la vía judicial para obtener dicho informe, en caso de que la Comuna no lo facilite en el plazo establecido.