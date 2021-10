Nicanor: “Hay muchos que quieren hablar de honestidad y son los padres del contrabando”

“Hay muchos que quieren hablar grandemente de honestidad y son los padres del contrabando, de la evasión, de la ilegalidad para las rentas siderales, las grandes ganancias... ilícitas”, sostuvo Nicanor Duarte Frutos en un acto político en Paraguarí, en el que estuvo acompañando al presidente Mario Abdo Benítez.

Lea más: UIP a Emilio Fuster: gremio no defenderá a socios “contrabandistas”

El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) también indicó que para fortalecer el desarrollo económico se requiere de un sector privado que no recurra al contrabando y un Estado que sea riguroso en el control.

“Para desarrollarnos, necesitamos de un Estado árbitro y de empresas privadas capaces y dinámicas de competir en el mercado, no de contrabandear”, declaró.

Lea más: Ante desidia judicial por denuncias de contrabando, senadores piden audiencia con la Corte

El ministro coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional Prevención y Combate al Contrabando (UIC), Emilio Fúster, afirmó que existen miembros de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) que se dedican al contrabando. Desde el gremio respondieron solicitando que se hagan las denuncias ante el Ministerio Público y anunciaron que no defenderán a sus socios “contrabandistas”.

No necesitamos “jefes” en ANR

Por otra parte, Duarte Frutos afirmó que en la Asociación Nacional Republicana (ANR) no se necesita de un “jefe”, sino un líder político para dirigir el partido.

Lea más: Patrulla naval intercepta contrabando en Carlos A. López

“Nosotros no necesitamos de jefe, sino de líderes”, expresó dirigiéndose a Abdo Benítez, quien se presume pugnará por la presidencia de la ANR junto al líder de Honor Colorado, el expresidente Horacio Cartes.

Igualmente, el titular de la EBY dejó un mensaje en relación a la disputa entre el jefe de Estado y HC: “La lealtad, el afecto y la convicción no se compran, se construyen. Se puede comprar el temor, la obediencia fingida, pero no se puede comprar la lealtad, la convicción y la esperanza. Eso no se compra en el mercado, por más que tengas mucha plata; se construyen”.

Lea más: Fúster espera “reacción” del Ministerio Público ante el contrabando