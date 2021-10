Alertan que la reapertura de frontera hará crecer riesgo de contrabando

El economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, comentó ayer en ABC Cardinal sobre el listado de precios “congelados” en el vecino país, que se tiene precisamente cuando está próxima la reapertura total de fronteras de Argentina. Ya de por sí las fronteras permeables que tenemos por la naturaleza geográfica que se suma a las instituciones débiles hacen que el contrabando sea uno de los principales flagelos que afecta a nuestra economía, estos precios en productos argentinos haría que la gente cruce del otro lado de la frontera para hacer sus compras, de acuerdo con lo comentado.

Al respecto, conversamos con el ministro coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional Prevención y Combate al Contrabando (UIC), Emilio Fúster, quien reconoció que hay “batallas ganadas, empatadas y perdidas” en cuanto al ingreso ilegal de productos. “Se ha tenido muchas incautaciones que intentaban ingresar desde Clorinda, por agua o por tierra. Y lógicamente ahora con la reapertura oficial de la frontera el riesgo va a crecer. No obstante nosotros lanzamos de nuevo el Operativo Barrera, pero siempre todas las planificaciones que se desarrollan van a depender de la integridad de los funcionarios que están en los puestos de control, para que no sean contaminados por los contrabandistas”, afirmó.

El trabajo de todos (¿y de nadie?)

Pero el éxito depende del trabajo de varias instituciones, como las que forman parte de la UIC: Armada Paraguaya, la Policía Nacional a través de su brazo operativo Delitos Económicos, Aduanas, Tributación, los ministerios de Industria y Comercio y de Agricultura y Ganadería, entes como Senave, Senacsa, INAN. Según Fúster, también las municipalidades tienen la facultad de actuar de oficio y “la competencia de evitar que comerciantes informales se reproduzcan”.

“Si no están habilitados, no pueden realizar actos de comercio en la vía pública, pero nunca lo hacen tampoco (las municipalidades)”, dijo el ministro haciendo referencia a puestos que se encuentran a la vista de las autoridades y que ya no son pequeñas mesas sino hasta toldos con productos de todo tipo, que ingresan ilegalmente: Aceites, jabón en polvo, domisanitarios en general, pañales, café, etc.

“Nuestras fronteras son bastante permeables, con Brasil y Argentina, pero más con Argentina, en zona Clorinda y Puerto Elsa, donde tenés el Río Pilcomayo prácticamente un hilo de agua en varios puntos y se puede ingresar fácilmente al mercado argentino y volver sin inconvenientes. A los grandes depósitos es difícil observar. En dos años de gestión hemos incautado más de 2.200.000 kilos de azúcar, combustible más de 250.000 litros, y todos los productos, huevos, pollos. Ya llegamos a los 40 millones de dólares en mercaderías, casi 600 vehículos incautados, 60 embarcaciones. Pero hay batallas que estamos ganando, otras empatando y otras perdiendo todavía”, agregó.

Policía que escoltó camiones de contrabando

Respecto a las imágenes difundidas días pasados de policías que al parecer escoltaban camiones de contrabando, Fúster señaló que son parte de las “tantas imágenes que enviamos al Ministerio Público” y que ya se denunció con las pruebas que se tenían. Como en otras ocasiones, dijo que “la pelota está en cancha” de la Justicia.

“Nosotros no entramos a juzgar al patrullero, si está escoltando o no. En puridad, lo que nosotros denunciamos es la conducta omisiva de aquellos funcionarios que cumplen funciones, específicamente en el puesto de Vista Alegre, ya sea de la Armada, la Policía o Aduanas. Esos vehículos (que aparecen en el viedeo) fueron posteriormente incautados después del puente en un caso y otro vehículo de gran porte en Pirayú. Ya está a cargo del Ministerio Público. La Fiscalía citó para indagatoria a 12 funcionarios, me comentó el fiscal que va a llamar a cinco más”, indicó

