Los pagos de y a través de Itaipú al Paraguay se redujeron este año un 9%

De acuerdo con el material informativo que remitió esta tarde a nuestra redacción la división prensa de la asesoría de comunicación social de la entidad, los beneficios paraguayos correspondientes al lapso de referencia, sumaban al décimo mes US$ 371,3 millones, US$ 36 millones menos que el monto que había remesado, por los mismos conceptos, en el mismo lapso del año pasado.

El material no se refiere a la causa de la merma, no obstante, puede atribuirse a la extraordinaria bajante del río Paraná, hecho que se traduce en una menor producción de la central hidroeléctrica (Royaltíes y Resarcimiento), así como en una menor cesión paraguaya debido a la reducción de de la parte de su energía en Itaipú que no utiliza.

Lea más: No habrá este año energía adicional en Itaipú, hecho que puede traducirse en un nuevo tarifazo de la ANDE

El año pasado, también entre enero y octubre, la binacional remesó al país US$ 407,3 millones, por los res conceptos.

La Compensación se contrajo 17,2%

Si desglosamos sumas remesadas y cotejamos las remesas correspondientes a los tres rubros en ambos ejercicios, veremos el grado de afectación que sufrió cada un estos conceptos.

Según los registros oficiales, en el lapso comprendido entre enero y octubre de 2020, en concepto de compensación por cesión energía, que no integra el costo del servicio de electricidad de la entidad binacional, en definitiva el precio de la energía que “exportamos” al Brasil, fue de US$ 200,9 millones, en tanto que este año bajó a US$ 166,4 millones, la reducción fue del 17,2%.

En lo atinente al otro beneficio, Royaltíes, una suerte del alquiler que abona Itaipú a los países propietarios del río Paraná, por ende es parte de su costo de producción, en 2020 alcanzó US$ 166,8 millones, mientras que en este año fue US$ US$ 167 millones. En este caso, la cantidad remesada varió muy poco y, lo llamativo, a favor de 2021, pese a la menor generación de la represa.

En cuanto al beneficio de la ANDE, Resarcimiento por cargas de Administración y Supervisión relacionadas con Itaipú, las remesas correspondientes se redujeron 4,3%, de US$ 39,6 millones en 2020 a US$ 37,9 millones este año.

Lea más: La producción de Itaipú cae 15,6% entre enero y setiembre de este año, el aprovechamiento local, 4%

Solo octubre

Si separamos el último mes, octubre, y vemos las sumas relacionadas con cada uno de los conceptos de referencia, la suma total en 2021 llega a US$ 30,2 millones (US$ 15 millones por Royalties, US$ 14, compensación por energía cedida y US$ 1,2 por Resarmiento a la ANDE.

El año pasado, también en octubre, el país recibió de y a través de Itaipú, US$ 39, 9 millones. En otras palabras, los pagos correspondientes solo al décimo mes del año se redujeron un 24,3% (Compensación, US$ 20,1 millones. Royaltíes, 18,4 millones y Resarmiento, US$ 1,4 millones.

Lea más: Además de los pagos desde Itaipú cae la tasa de aprovechamiento de su energía y la de su producción