Anticovid: bajas cifras en registro y dosificación ponen en jaque al plan de vacunación

El Plan Nacional de Vacunación que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ejecuta desde febrero de este año y ya alcanzó a poco más de 3.000.000 de personas con la primera dosis anticovid, ahora se encuentra en jaque. Hay unas 700.000 dosis distribuidas, a las que se sumarían al menos 4.000.000 de biológicos que deben llegar antes de fin de año, pero no se cuenta con la cantidad necesaria de población registrada en la web de Salud Pública para recibir el antiviral.

A esto se suma que un lote importante, de 247.000 dosis de la plataforma AstraZeneca, expira entre este mes y enero. Además hay un lote sobrante del componente II de Spuntik V, integrado por unas 100.000 vacunas que caducan en diciembre.

Disponibilidad vs. Inscripción

Según el registro de Salud Pública, en Paraguay recién se inscribieron 3.230.703 personas para inmunizarse contra el covid-19, en tanto que se inmunizaron hasta el domingo, 3.054.163 personas con su primera vacuna, dejando en evidencia que pese a la disponibilidad actual de biológicos, la población, principalmente aquella mayor de 18 años, ya no se inscribe para inmunizarse.

Además, según las promesas del mecanismo Covax, estarían llegando este mes, primero un lote de poco más de 200.000 vacunas Pfizer y posteriormente un cargamento de 3.000.000 dosis de Sinopharm, así como también lotes importantes de Pfizer, entregados regularmente en el marco de la compra realizada por Salud Pública.

Lea también Unas 274.000 vacunas Astrazeneca están por expirar, confirma Salud

“Desafiante” vacunación

“Esta semana para nosotros es crucial”, mencionó el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con relación a cómo avanzará el plan de vacunación tras la habilitación de los adolescentes de 14 años en adelante, al tiempo de mencionar que la inmunización en nuestro país actualmente “es desafiante”.

En la franja etaria de 14 a 17 años solo se mostró un elevado interés el sábado último, fecha en que comenzó la dosificación, en tanto que ayer nuevamente se pudo observar en los vacunatorios habilitados una participación mucho menor que la esperada.

Castro se mostró preocupado porque la población ya no se está registrando para inmunizarse, y de la registrada solo quedan pendientes por vacunar apenas 174.000 personas. Por ello, señaló, la vacunación ahora ya no se da solo en los vacunatorios fijos, sino que se centra en “ir a visitar a la población”, o sea, en la inmunización casa por casa, en las plazas y en centros de masiva concurrencia, como, por ejemplo, la terminal de ómnibus de Asunción.

Lea más Tortuoso avance de vacunación anticovid