Pese a compromiso del mecanismo Covax, vacunas anticovid no llegan

Aunque la vacunación anticovid avance de manera lenta durante los últimos meses y desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) aseguren que se dispone de suficientes biológicos para seguir inmunizando a la población, Paraguay todavía tiene contratos pendientes que, por el momento, no han pasado de ser solo una firma en un papel.

Tal es el caso de las 2.000.000 de vacunas negociadas, por ejemplo, con Bharat Biotech, y por las que se hizo una entrega inicial de US$ 6.000.0000. Sin embargo, hasta la fecha no se recibió ni un solo biológico.

Además de este contrato, que fue firmado a principios de año, existe otro aún más inquietante, ya que prometía ser un sistema ágil para la provisión del antiviral a los países más pobres.

Es el caso del mecanismo Covax, de la OPS/OMS, que terminó siendo un total fracaso y todavía adeuda a nuestro país poco más de 3.000.000 de vacunas.

Ante la demora y las promesas incumplidas, ya que se garantizaba que este mes llegaría la totalidad de las vacunas pendientes, el ministro de Salud, Julio Borba, repitió, una vez más, que se sigue aguardando la entrega de estos biológicos.

Aunque nuevamente no precisó detalles importantes que puedan dar tranquilidad, Borba aseguró que las negociaciones siguen su rumbo. “A Covax le hemos solicitado un cambio de plataforma. Sería por una vacuna que estamos precisando nosotros. No puedo precisar qué vacuna va ser, pero ya no serán Pfizer”, dijo Borba.

Pese a que no dio detalles importantes, al ser consultado si sería la Sinopharm, tal como se había anunciado semanas atrás, comentó que “no será Sinopharm, va a ser algo parecido”.

Ya no preocupa la demora

La demora de Covax, según la autoridad sanitaria ya no es un tema de preocupación, pues asegura que se dispone de los biológicos necesarios.

Borba comentó en este sentido que este año todavía llegarán al país lotes importantes de la anticovid. Según indicó, se trata de unas 2.500.000 dosis que serían las pendientes de entrega por parte de Pfizer, así como parte de las vacunas AstraZeneca, adquiridas al laboratorio de esta plataforma en México.

Esperan “respuesta” para la compra de anticovid infantil

Para la vacunación de la población infantil, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) gestiona la compra de un lote importante de biológicos, que serían alrededor de 1.500.000 dosis, aseguró ayer a ABC el titular de la cartera, doctor Julio Borba.

Aunque se negó a dar detalles sobre los acuerdos gestionados a la fecha, el ministro aseguró que solo esperan la respuesta de Pfizer BioNtech para adquirir estos biológicos, que serán para la población infantil desde los 5 años.

“Estamos esperando una respuesta (de la farmacéutica). Ya se solicitó y son entre 1.000.000 y 1.500.000 dosis”, dijo el ministro.

Con relación a la fecha en que comenzará la inoculación de este grupo etario, indicó que todavía sería difícil hablar de ello, pero que la intención de Salud Pública es inmunizar a la población pediátrica antes del inicio del nuevo año escolar, que sería aproximadamente en febrero.

Me vacuno en mi aula

La vacunación en las instituciones educativas, que el lunes se desarrolló en 260 escuelas y colegios y que desde ayer se realiza en 1.057 instituciones, alcanzó en su primera jornada a 4.641 alumnos, según comunicó el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

La inmunización no solo llegó a los alumnos con la primera dosis, sino también con la segunda vacuna a los adolescentes que ya tenían el primer biológico.

Aunque el lunes había una cantidad importante de alumnos entusiasmados por inmunizarse, ayer la imagen ya fue otra en los colegios de Asunción, donde se vieron pocos interesados.

Además de la anticovid, la comunidad educativa puede acceder en su escuela o colegio a las dosis contra el sarampión, polio y rubéola, explicó Castro.