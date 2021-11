Argentina exportó al Brasil en nueve meses, casi 3000 GWh, equivalente la producción de tres centrales de la capacidad de Acaray

La información acerca de la “disparada” de la exportación Argentina al Brasil es publicada desde el martes último por Infobae en su plataforma digital, en tanto que las relativas a Yacyretá e Itaipú, en sus respectivos sitios web.

Sin embargo, la información más relevante en nuestro país es que el precio promedio que consiguió la Argentina en sus exportaciones del 2020 al Brasil, año en que le suministró un poquito menos que en este año, 2.618 GWh, llegó a US$ 205/MWh.

El material informativo argentino agrega que solo en setiembre exportaron al Brasil energía eléctrica por US$ 258 millones y que, según las proyecciones, en los 12 meses del 2021 venderán al Brasil, a través de las subestación conversora de Garabí, en la frontera argentino/brasileña, enlazada también con la subestación Santa María, construida por Argentina muy cerca de Yacyretá, por US$ 1000 millones.

La “exportación paraguaya”

Más arriba apuntábamos de propósito nuestra condición de socios de ambos países en las hidroeléctricas clasificadas entre las más grandes, más potentes y, según la generosidad o mezquindad del río Paraná, las más prolíficas del planeta, porque de acuerdo con el “mensaje oficial”, asumido y divulgado también por gremios de empresas privadas, a los dos países les exportamos nuestro excedente en Itaipú y Yacyretá.

Según fuentes informativas locales de ambas binacionales, en Yacyretá, entre enero y octubre, “exportamos” a la Argentina 3.251,5 GWh, inclusive 375,5 GWh más que la cantidad que Argentina exportó al Brasil en esos nueve meses. Si los US$ 205/MWh ( 1 MWh = 1000 KWh ) que consiguió el año pasado la Argentina de su importador es una referencia que debe tenerse en cuenta para apreciar el valor real de estas exportaciones, señalemos que por las “exportaciones” del Paraguay a la Argentina, le acreditan sólo US$ 8,7/MWh.

Si la diferencia entre el precio logrado por Argentina en sus ventas al Brasil y el que fue impuesto a nuestro país para sus “exportaciones” es abrumadora, la adición de otro detalle a la singular cohabitación paraguayo/argentina en Yacyretá desplazara el relato hacía lo inverosímil. En efecto, la tarifa que corresponde al Paraguay por su exportación, a pesar de que es raramente barata, nuestros “importadores” se atrasan en sus pagos.

También morosos

En octubre último, de acuerdo con el cronograma de pagos obtenido en fuentes de la binacional, en 2018, por esa cuenta, Argentina abonó US$ 46.190.300 por facturas devengadas en 2016 y 2017. En 2019 pagó US$ 125.130.600 por cuentas del 2017 y 2018, el año pasado, 46.000.000 por cuentas del 2018 y 2019 y este año, en octubre, US$ 21.340.679 por cuentas del 2019.

El mismo esquema revela que queda un remanente de cuenta correspondiente al 2019 por US$ 4.600.000 y que siguen sin pagar los US$ 52.000.000 correspondientes al 2020 y 30.000.000 devengados en el ejercicio en curso.

Con Brasil, si bien los pagos son puntuales, el “precio” que nos pagan por “exportarles” nuestro excedente en Itaipú, que este año alcanzó 12.880 GWh, aclaremos ronda apenas los US$ 10/MWh, y que el precio promedio en 37 años (la central comenzó a producir en 1987) fue apenas de US$ 4,2/MWh. Si hubiéramos aplicado a nuestras “exportaciónes” de electricidad al Brasil en esos nueve meses del 2021, hubièramos recibido US$ 2.640.400. Claro, nosotros no exportamos, apenas cedemos de energìa.

