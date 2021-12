Las carnes de pollo y cerdo se encarecieron tanto como la de vacuno

Si contrastamos los precios de la carne bovina registrados en diciembre del 2020 con el último que publicó Sedeco se observa que en el caso de la rabadilla, de G. 35.878 por kilogramo en promedio pasó a comercializarse a G. 47.655 por kilo. Este incremento representa un 32%, para uno de los cortes muy requeridos por la clase media. Es importante aclarar que el listado de precios está detallado por supermercados, que no incluyen las dos cadenas más importantes del área metropolitana, que en algunos casos ofrecen ofertas y en otros sus precios superan el promedio del monitoreo de la

Otro corte, la carnaza de primera, tipo paleta, que hace un año se vendía por G. 31.056 el kilogramo, ahora se expende en los supermercados por G. 42.120, un 35% de incremento.

Así también, los precios de la carne molida, de primera y de segunda, se incrementaron 39% y 18% respectivamente, sobre los valores de un año atrás. Actualmente se ofrecen por G. 44.055 el kilogramo la de primera y por G. 24.790 por kilogramo la de segunda.

En el caso de la costilla de primera, actualmente tiene un valor de G. 30.810 por kilogramo, que implica un encarecimiento del 30% respecto a diciembre del año pasado.

Uno de los rubros premium de la carne, el lomito, cuya cotización no figura en el sondeo de la Sedeco, vemos que en las páginas de supermercados de referencia, actualmente se ofrece desde G. 68.450 por kilo en supermercados de la Capital, aunque existen marcas de carne que ofrecen calidad premium, cuyos precios son mayores al referido.

El puchero de primera presentaba un precio de G. 15.140 en diciembre del 2020 y a la fecha se vende por G. 17.575 por kilo, un 16% de encarecimiento, según el sondeo de Sedeco.

Mayor encarecimiento de las carnes de pollo y cerdo

El precio de la carne de pollo también subió, así el de la pechuga aumentó un 63% respecto a diciembre del 2020, porque de G. 11.910 por kilogramo pasó a G. 19.425 por kilogramo.

El pollo entero, que se venía ofreciendo por G. 10.198 por kilogramo en agosto del 2020, ahora se oferta a G. 12.960 por kilogramo, variación que significa un aumento del 27%.

Respecto a la carne porcina, los datos de Sedeco indican que sus precios también se encarecieron. La paleta de cerdo, de ofertarse hace un año a G. 14.867 por kilogramo subió a G. 21.270 por kilogramo, un 43% de encarecimiento. En el caso de la costilla de cerdo, observamos que estaba en G. 21.511 por kilogramo hace un año y este mes está a G. 27.665, lo que refleja un incremento de 28.%.

Precio del ganado

Por otra parte, el precio del ganado tiene una diferencia del 37 % más caro actualmente con relación a la primera semana de diciembre del año; el jueve sde esta semana, el tipo novillo de exportación se comercializaba en US$ 3,85 por kilogramo al gancho, mientras que la primera semana de diciembre del año pasado estaba en US$ 2,80 por kilogramo.

Los datos de la Comisión de la Carne, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) señalan que el récord del precio del ganado en Paraguay fue de US$ 4,22, registrado en agosto del 2011; pero en octubre de este año casi alcanzó dicho nivel de precio, llegó a US$ 4,15 y luego descendió hasta US$ 3,50 por kilogramo. Actualmente está recuperando altura.

